“Krespita” Rodríguez reveló que tiene un tumor cervical

Hola mi gente, esta vez no con muy buenas noticias, ya que me detectaron un tumor cervical que tienen que extraer lo antes posible. La extracción será en @clinicameds que ya hace años me brinda su apoyo y esta vez tampoco se quedará atrás, pero no pueden costear la totalidad de la operación (implantes, insumos). Es por esto que estamos organizando una “Gran Peña Show”, a la cual dejo a todos invitados donde espero nuevamente contar con su apoyo y asistencia, ésta será el día Sábado 29 de Febrero a contar de las 12 del día en el Colegio Liahona de la Florida, que está ubicado en Santa Amalia 285 (paradero 20 de Vicuña Mackenna), es un evento familiar donde se sumaron varios invitados como por ejemplo la @chiquiaguayo *@fritanga_official @pamefieradiaz @flaitechileno @lapaulsen @endermanbasstik @dinoinostroza, y otros más por confirmar. Les dejo el flayer con la info del evento para que asistan y me ayuden a correr la voz. Mil gracias nuevamente 🙏🏻