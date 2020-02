Carlos Rotondi sobre Santiago Wanderers: “Nos veo bien para jugar contra Universidad de Chile”

Santiago Wanderers está afinando detalles para recibir a Universidad de Chile en Valparaíso.

El delantero del Decano, Carlos Rodolfo Rotondi en conversación con Los Tenores analizó el duelo con los azules y remarcó la importancia de obtener la victoria. “Nos encontramos en un buen momento, anduvimos bien el partido pasado, el equipo se mostró sólido, hay que ratificarlo con goles, es lo que nos está costando. Pero nos veo bien para jugar contra Universidad de Chile. Trataremos de dar el golpe mañana y quedarnos con los tres puntos”.

Además, el atacante comentó la determinación de la Intendencia de no permitir público visitante.”En Argentina hace bastante tiempo que se está jugando sin público visitante, yo creo que también le quita un poco de emoción al espectáculo, nosotros tenemos que estar metidos en el partido”.

Finalmente, Rotondi comentó su primer gol por la camiseta de Santiago Wanderers y aseguró que no quedó feliz por haber perdido con O’Higgins. “La verdad me quedó el sabor amargo de la derrota, no me fui contento, pero hay que seguir”, sentenció.

El duelo entre caturros y azules está programado para el sábado al mediodía.