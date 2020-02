El refuerzo mundialista de Manchester United que sigue sin entrenar por el coronavirus

Desde Shanghái a la Premier y directo a una cuarentena deportiva. El nigeriano Odion Ighalo fue presentado el 4 de febrero como el nuevo refuerzo de Manchester United, proveniente del Shanghai Shenhua de la Superliga China.

El delantero de 30 años dio cuenta en Twitter de su paso a los “Diablos Rojos” del entrenador noruego Ole Gunner Solskjaer, pero no imaginaba que en Inglaterra pasaría sus primeros días sin entrenar con el plantel profesional.

Con dos semanas libres el United viajó a entrenar a territorio español, pero Ighalo debió quedarse en Manchester entrenando en solitario y sin ingresar al complejo del conjunto de la Premier League del fútbol británico.

Ole Solkskjaer comentó a los medios sobre la ausencia del futbolista africano en España que “vino de China hace apenas 14 días y no sé si lo dejarán volver a entrar al país debido al tema del virus”.

La medida de los “Diablos Rojos” es que el atacante -que pasó por el inglés Watford en 2016 y disputó el Mundial de Rusia 2018- cumpla 15 días apartado del club, ya que el coronavirus se demora dos semanas en incubarse.

El coronavirus de Wuhan, ya denominada la epidemia de Covid-19, suma más de 60.000 personas infectadas en China, además de 1.363 fallecidos y más de 8.000 pacientes que se encuentran graves.

👊 Back at home, @IghaloJude is giving everything to be ready for United! #MUFC https://t.co/wP1SSv5WmV

— Manchester United (@ManUtd) February 11, 2020