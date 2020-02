Nicolás Blandi negó conflictos en el camarín de Colo Colo: “No he notado ningún problema desde que llegué”

Cuatro días restan para que Colo Colo y la Universidad Católica se vuelven a ver las caras. Albos y “cruzados” se medirán esta vez por el Torneo Nacional 2020, instancia donde el actual campeón del fútbol chileno buscará tomarse revancha de la derrota en las semifinales de la Copa Chile 2019.

En conferencia de prensa, el delantero del “cacique”, Nicolás Blandi comentó la serie de especulaciones que comenzaron el pasado fin de semana respecto a una supuesta mala relación del plantel con Mario Salas: “las cosas que suceden dentro de un camarín su resuelven ahí”, partió comentando.

“La realidad es que no he notado ningún problema desde que llegué. Todos queremos lo mejor para Colo Colo, pero si hay alguna diferencia me parece normal porque somos mucha gente. El clima está bien y debemos enfocarnos en lo deportivo“, agregó el ariete argentino: “cuando los resultados no se dan, más en un equipo grande, es normal que se comiencen a buscar cosas externas”, complementó.

Respecto al duelo ante la UC, Blandi adelantó que: “llegamos motivados, con ganas de revertir la imagen a nivel resultado de los dos partidos. El partido del fin de semana es de máxima exigencia, y tenemos que estar al 100 por ciento para la victoria. Encararemos el partido sabiendo que es importante. Tenemos la ventaja de jugar de local, con nuestra gente, lo cual es un plus. Confiamos en llevarnos el resultado que queremos”, dijo el exSan Lorenzo.

Al finalizar, analizó sus primeras semanas como jugador de Colo Colo: “me voy poniendo bien con el correr de las semanas y partidos. Los tiempos fueron un poco apresurados, y quizá eso me pasó factura. Me pondré mejor con el tiempo. Estoy a disposición de la institución por sobre todas las cosas, hay que ver las necesidades del partido y lo que el partido requiera”, cerró Blandi.