Jugador de Racing confesó que el gol que Díaz le marcó a Independiente fue porque desobedeció a su DT

Una gran anécdota surgió este miércoles respecto al gol en el último minuto que le hizo Marcelo Díaz a Independiente de Avellaneda, en el momento en que el cuadro del chileno jugaba con nueve hombres y el rival tenía once.

El compañero del chileno en la academia, Leonel Miranda, confesó que el gol del volante nacional se dio porque no quiso seguir las ordenes que le dio su DT, Sebastián Beccacece, quien le había pedido que se mantuviera atrás para aguantar el empate.

“Seba (Beccacece) me pidió que le diga al Chelo que se quede y no suba, que ataquemos Darío (Cvitanich), Walter (Montoya) y yo. El chileno ni le hizo caso“, comentó el futbolista argentino, quien al decirle a Díaz las instrucciones de su DT, este le respondió: “Naaa, yo no me voy a quedar. ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos para arriba!“.

Finalmente, Miranda recordó la jugada específica, donde al preguntarle a Díaz si había gritado para que dejara pasar el balón, este le respondió: “Amigo, llegué ahí y no me daba ni para gritar“,