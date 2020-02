Carlos Garrido sobre posible enfermedad de Nico Castillo: Es difícil que pueda volver a jugar

Impacto ha causado la operación y posterior trombosis que sufrió Nicolás Castillo hace unos días. El delantero chileno del América de México tiene en jaque su futuro futbolístico, pues según informó la prensa mexicana, el ariete estará al menos nueve meses tomando anticoagulantes, por lo que no podrá realizar actividades físicas para evitar complicaciones.

En ello y uno que sabe del tema es Carlos Garrido. El exdefensor de la Universidad de Chile, Rangers y Audax Italiano conversó con “Los Tenores” de ADN Deportes, y contó parte de su experiencia: “al estar anticoagulado, uno tiene la sangre mas liquida y corres peligro de tener algún corte, pero lo mas peligroso es que puede haber un golpe con una hemorragia interna, eso la verdad es que es incontrolable y por eso te prohíben hacer deporte de contacto”.

“Si se lo dieron para toda la vida (los anticoagulantes), la verdad es que es muy difícil volver a la actividad porque nadie se va a arriesgar a contratarte y también para poder jugar tienes que dejar de tomarlo, quizá una aspirina, pero el tratamiento no es el mismo y puedes estar siempre propenso a sufrir otra trombosis”, agregó Garrido.

Tras detectar que su trombofilia era hereditaria, Garrido adelantó que: “según mi experiencia es casi lo mismo. Cuando me retiré en Rangers el 2013 hablé con los dirigentes porque quería jugar un año más, cortar el tratamiento por mi cuenta, porque me pilló de sorpresa y no me quería retirar de esa manera, pero muy difícil con ese diagnóstico te contrate“, contó.