Reinaldo Rueda se ilusiona con el regreso de Jean Beausejour

Dejó un vacío que ha sido difícil de llenar y por eso lo quiere convencer. Jean Beausejour dejó vacante el puesto de lateral izquierdo de la Selección Chilena de Fútbol tras la participación de la Roja en la Copa América de Brasil 2019, noticia que sorprendió a todos, incluso el entrenador del equipo, el colombiano Reinaldo Rueda.

Fue precisamente el “cafetero” quien comentó que le encantaría que Beausejour reconsiderara su decisión: “es un tema que hablé con Jean posterior a Copa América y viéndolo en estos juegos de liga nacional e incluso y en frente a Inter por Copa Libertadores, uno sigue añorándolo y extrañándolo”, comentó al CDF.

“Esperar que siga, que ojalá haya superado un año difícil que tuvo por una u otra molestia y que esa huella que tiene, todavía la podamos disfrutar en la selección. Es un tema puntual a conversar con Jean y a mirar qué tanto puede reconsiderar su decisión o si ya es un caso cerrado, por todo lo que significa para nuestro proyecto”, agregó.

Pese al interés, Rueda reconoció que: “no he hablado con él. Es un tema a considerar y esperamos que siga en esta semana con un buen suceso para él. La trayectoria y experiencia, sus características de juego y su inteligencia, la ascendencia que tiene en el grupo, la comprensión táctica con el equipo”, sostuvo.

“Los automatismos que tiene con jugadores de la selección son vitales y por eso creo que es un tema especial esperar ver qué va a pasar, si es lo más saludable para él, la selección y los demás”, cerró.

Ofertas para partir

Durante el fin de semana, un matutino aseguró que Rueda estaría pensando abrirse a escuchar ofertas del fútbol extranjero para dejar Chile: “llegan ofertas siempre, de clubes, de posibilidades. Quizá desde noviembre cuando se dio la situación de no haber jugado con la Sub 23 en España, de no haber tenido los partidos amistosos, se dio una noticia de que el cuerpo técnico había incomodidad y malestar, cuando en lo absoluto, siempre estamos con la idea de cumplir con nuestras meta”, comentó

“El propósito de nuestra venida acá a Chile es volver a clasificar a un Mundial y eso es lo que tenemos en pie y queremos cumplirlo”, agrego Rueda reafirmando su compromiso con la Selección Chilena.