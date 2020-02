Fernando Zampedri: “Es importante en lo personal empezar haciendo goles”

Universidad Católica es el único equipo que ha ganado sus tres partidos. Los cruzados quieren ratificar su buen momento y van por la revancha ante Colo Colo, con quien perdió la semifinal de Copa Chile.

En conferencia de prensa, el delantero Fernando Zampedri, quien ya ha anotado tres goles en el campeonato nacional, destacó volver a marcar. “Es importante en lo personal empezar haciendo goles, pero lo más importante es que estoy agarrando mucho ritmo y me voy sintiendo cada día mejor físicamente y eso es lo que me da más confianza”.

Otro de los protagonistas del partido ante Deportes Antofagasta fue el VAR. El atacante cruzado analizó la implementación de este software. “Yo creo que es una tarea difícil también para los árbitros, tener por primera vez el VAR. Van tres fechas y se están acostumbrando. En el gol de Edson Puch parte muy habilitado y luego lo revisan y cobran offside. También el partido pasado hubo una jugada con una situación similar con un penal que luego nos cobran a nosotros. Entonces en la jugada de Edson no fueron a ver el VAR y en la que hicimos nosotros no lo fueron a ver. Entonces yo creo que esta bien el VAR, pero también tiene que ser bastante imparcial y si se fijan en una jugada y en la otra no, yo creo que por ahí que tomarlo como para todas las jugadas iguales”.

El ex jugador de Rosario Central destacó la banda zurda de Universidad Católica y destacó su asociación con Alfonso Parot. “Católica tiene dos extremos muy buenos, donde sacamos mucha ventaja. Tenemos muchas variantes no solo por el lado izquierdo, en líneas general cuando atacamos somos profundos y eso lastima el rival. Nos llevamos muy bien, somos amigos, nos conocemos bastante. Pero en la cancha es un trabajo. Él lo está haciendo muy bien y en el partido pasado tuvo dos asistencia y a nosotros nos ayuda mucho que un lateral tenga esa posibilidad de pasar y asistir a los delanteros”, sentenció.

El duelo entre albos y cruzados está programado para el domingo a las 18:00 horas en el estadio Monumental.