Paso de la tormenta Ciaria obligó a posponer partido del Manchester City

Las condiciones meteorológicas obligaron a posponer el duelo entre Manchester City y West Ham United, válido por la fecha 26 de la Premier League.

A través de un comunicado, difundido por sus redes sociales, el elenco de Claudio Bravo informó que “debido a las extremas condiciones climatológicas y por el interés y la seguridad de los aficionados, el partido ha sido pospuesto”.

Lo anterior se debe al paso de la tormenta Ciara, que ha obligado a la suspensión de diversos partidos en distintos puntos de Europa.

Vale señalar que el encuentro estaba programado para este domingo a las 13:30 horas de Chile.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠

Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.

🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM

— Manchester City (@ManCity) February 9, 2020