Gonzalo Lama: Estuvieron a punto de operarme y cortarme parte del intestino

El tenista chileno, Gonzalo Lama, conversó con La Tercera, en donde habló acerca de su lucha contra la enfermedad de Crohn, que lo ha mantenido marginado de la competencia por largos pasajes.

En el diálogo, el deportista explicó que a tal ha llegado la situación, que por poco pudo perder parte del intestino.

“Los últimos tres años estuvieron plagados de lesiones. Fueron tantas que no puedo ni acordarme cuál era cuál. Fue muy difícil, me hicieron perder mucho tiempo y torneos. Jugué sin estar preparado y el último fue lejos el más complicado, porque corrí riesgos de salud importantes. Tuve dos crisis muy grandes de mi enfermedad de Crohn, estuve casi un mes hospitalizado y perdí nueve o 10 kilos. Tuve dolores, no sabía qué tratamiento seguir“, expresó.

A pesar de que en la actualidad está con un tratamiento que lo ha mantenido en buena condición, lo cierto es que la situación pudo derivar a una peritonitis, a raíz de la infección que se alojaba en su intestino.

“No sé si estuve a punto de morirme, pero la situación era de gravedad. Fueron momentos difíciles, donde tienes incertidumbre de todo. No sabes cómo va a seguir tu vida. Porque para la segunda crisis, con todo lo infectado que lo tenía, estuvieron a punto de operarme y cortarme parte del intestino. Y ahí cambia tu vida en 180 grados. Por suerte, el doctor tuvo el tino de tratarme con antibióticos fuertes”, relató.

De hecho, si se llegaba a concretar la extirpación de gran parte del intestino, su carrera se habría truncado, a raíz de que las condiciones para ejercer una carrera deportiva no eran las idóneas.