Jonathan Copete tras fichar por Everton: “Ya me explicaron lo que significa mi apellido en Chile”

Everton de Viña del Mar remeció el mercado de fichajes al anunciar su nueva contratación. Se trata de un ex seleccionado colombiano de 32 años, y que se ha dado el lujo de jugar en importantes clubes como Vélez Sarsfield, Atlético Nacional, Santos y Pachuca.

Y si lo anterior ya llama bastante la atención, su nombre lo hace aún más, ya que se trata de Jonathan Copete, apellido que en Chile se usa para denominar las bebidas alcohólicas.

Al respecto, el jugador sostuvo en LUN que “cuando llegué a Chile me contaron lo que significaba mi apellido acá. Pero igual estaba acostumbrado por que en Argentina también se dice así. Para mí no es problema, sé como manejarlo. Decidí venir por el reto deportivo”.

¿Le molestan las bromas por su apellido? “No, para nada. Me da igual Vengo hacer mi trabajo. Sé como soy como persona y eso me importa mucho más. En mi carrera nunca he tenido problemas de ese tipo. Vengo a jugar fútbol y ser feliz”, manifestó al medio.

¿Qué copete se toma Jonathan Copete cuando quiere celebrar? “En las vacaciones con la familia siempre se brinda. Es muy normal. También en una cena romántica. Cuando salgo con mi esposa Maryury compatimos una copita de vino“, indicó Jonathan.

Finalmente, el futbolista sostuvo que “me gusta mucho cocinar, sobre todo mariscos y asados. Cuando estaba en Santos sufrí un accidente con una olla a presión. Tuve quemaduras importantes en el pecho y estómago, pero no fui al doctor. Al día siguiente jugamos y nos estaban pifiando. Justo metí un gol y mi reacción fue sacarme la camiseta, mostrar las quemadura como diciendo: mírenme, estoy dándolo todo, ahora les toca a ustedes apoyar“.