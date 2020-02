El particular consejo sexual de Conte a su plantilla: “Es mejor estar debajo de la pareja”

Durante una entrevista concedida a 'L'Equipe', el entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, habló sobre su forma de ver el fútbol durante su carrera.

Al respecto, comenzó diciendo que "la competición es batalla: muerte tuya, vida mía", y la intensidad con la que vive la profesión le hace pensar que no durará mucho en los banquillos. Esta es mi manera de ser y me llevará a interrumpir muy pronto mi carrera, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia".

Junto a lo anterior, el estratego se atrevió a señalar el consejo sexual que le da a los jugadores de los equipos en que ha estado. "Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Entonces, mejor estar debajo de la pareja".