Fútbol contra el enemigo

Por Aldo Schiappacasse “Cohen” es un joven soldado israelí capturado por un grupo de palestinos durante la invasión al Líbano en 1982. En el trayecto al campamento, la conversación entre el prisionero y sus captores es sobre el Mundial de Fútbol y, sobre todo, sobre Paolo Rossi, la emergente figura de la selección italiana. Cohen tiene entradas para la final, pero es un hecho que no podrá utilizarlas, pues su destino parece escrito. Esa es la trama de Gmar Gavi’a (Cup Final. Eran Riklis.1991), la mejor película de ficción que une a las partes en conflicto en torno al fútbol.



En ¡Yallah! ¡Yallah! (Dale, Dale ! Fernando Romanazzo, Cristian Pirovano.2017) el fútbol vuelve a ser protagonista a través de las historias de varios protagonistas. Uno que fue detenido solo por ser el mejor jugador de un equipo palestino, la imposibilidad de viajar para jugar partidos o el drama de un entrenador para encontrar jugadores aptos y dispuestos a formar un equipo parecen una tarea imposible en los territorios ocupados.

90 minuten (Forever pure. Eval Halfon. 2017) cuenta la historia del Beitar Jerusalem, quien era el único equipo de la liga que no contrataba jugadores de origen árabe hasta la llegada del oligarca ruso Arcadi Gaydamak, de origen judío, quien decidió romper la tradición contratando jugadores chechenos de origen musulmán. El acuerdo significó abrir las puertas a la más encendida campaña de odio en las tribunas y una disputa abierta que marcó para siempre la historia del fútbol israelí.

Los niños son protagonistas en Nacido en Gaza (Hernán Zin.2014) quien documenta el ataque a la franja de Gaza entre julio y agosto del 2014) a través del testimonio de niños que jugaban en la playa con el sueño de formar un equipo de fútbol. Cuando son atacados por un misil, su vida cambiará drásticamente para los que sobreviven.

La historia de las mujeres está contada en Women in the stadium (Mujeres en el estadio. Sawsan Qaoud), inspirada en las mujeres que disputaron la final femenina del fútbol palestino ante estadio lleno en Cisjordania, el 10 de febrero del 2011. Para ponerse la camiseta cada una debió derribar barreras religiosas, culturales y familiares, para finalmente comprender que las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes en medio del conflicto les impedirían seguir jugando.

Jordania financió y realizó la película Touchline (Mohammed Saffouri. 2021) ambientada en 1948, cuando un joven llamado Ahmad es convocado a la selección palestina de fútbol. Cuando regresa de un partido amistoso junto a dos amigos, es detenido por las fuerzas británicas que rodean el pueblo, que está siendo desalojado por los acuerdos que crean el Estado de Israel. Deberá dejar su tierra, sus amigos y sus sueños atrás.

Gaza, one football, one leg (Patrice Forget. 2020) es un duro documental sobre una selección infantil formada en Gaza con niños que han perdido las extremidades en los bombardeos. Agrupados por un profesor británico que reúne escasos fondos, los muchachos se reúnen periódicamente para aprovechar los breves momentos de paz para jugar esforzadamente, pese a las limitaciones.

Finalmente, Over The wall (Football beyond borders. Jasper Kain, Matthew Kay.2012) es también sobre un grupo de estudiantes británicos que organizan una gira para jugar en Medio Oriente justo después de la Primavera Arabe. El destino final es Palestina, pero las condiciones del viaje y las dificultades se van haciendo cada vez más adversas. El documental refleja el complejo momento que vive la zona, donde la gira se transforma apenas en una anécdota ante las condiciones de vida de los eventuales rivales.