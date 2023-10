Nobel de Literatura: cuándo se entrega el premio que podría ganar un chileno

Tal como cada año, durante los primeros días de octubre científicos y miembros de la cultura están expectantes por el anuncio de los Premios Nobel, reconocimientos de gran prestigio que entrega la Fundación Nobel a personajes destacados en las áreas de Medicina, Física, Química, Literatura, Economía y de forma especial a alguien que trabaje por la Paz en el mundo, siendo uno de los más esperados el Nobel de Literatura.

Y como todos los años, el Nobel de Literatura es uno de los que genera más comentarios entre los expertos y lectores, área en la que incluso algunas casas de apuestas ingresan intentando adivinar el nombre del ganador.

En ese sentido, durante los últimos días incluso se ha mencionado al escritor chileno Raúl Zurita como candidato real a ganar el Nobel de Literatura, premio que de acuerdo a los expertos, podría recaer en algún autor latino, ya que el último galardonado de la región fue Mario Vargas Llosa en 2010.

Así, de acuerdo a algunas casas de apuestas, el chileno Zurita compite con la escritora china Can Xue, quien sería la favorita de este año, mientras que también está mencionado el japonés Haruki Murakami -quien hace años aparece como candidato-, entre otros como el argentino César Aira y la escritora mexicana Elena Poniatowska, por mencionar a algunos.

Las dudas se acabarán este jueves 5 de octubre, cuando la Academia Sueca entregue el nombre del ganador del Nobel de Literatura 2023 a las 08:00 horas de Chile, instante en el que se sabrá qué tan cerca estuvieron las casas de apuesta del nombre galardonado de este año.

