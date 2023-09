“¿Quién me escondió los zapatos negros?” regresa a las tablas a más de 30 años del estreno: “Para nuevas generaciones, el insistir en ciertas narrativas es bueno”

En el Ciudadano ADN siempre estamos atentos a la cultura. Por eso, conversamos sobre el regreso de la obra “¿Quién me escondió los zapatos negros?”, a 30 años de su estreno original, junto a los actores Daniela Muñoz, Manuel Castro y Catalina Gallardo, quienes vienen a darle una nueva vida a este material de factura local.

Siempre que se habla de clásicos en la dramaturgia, se menciona autores como Shakespeare u otros creadores extranjeros. Sin embargo, esta es una obra cuyo nombre está inscrito en los anales del teatro chileno, debido a su argumento —cuyo contexto histórico es el Chile de la Dictadura— y a la calidad interpretativa de su elenco original que, un 7 de junio del año 1991, debutó con este material desarrollado por la compañía Teatro Aparte.

“Para mí es muy emocionante. Apenas me dijeron ‘oye, queremos remontar ‘¿Quién me escondió los zapatos negros?’ y queremos que seas parte de mi elenco’, yo dije que no lo podía creer. Es un honor para mí estar con este grupo humano y es muy hermoso estar en este trabajo y hacer esta obra que es tan significativa para Teatro Aparte y para nosotros también“, dijo al inicio de la conversación Daniela Muñoz.

Una obra sobre la infancia en el Chile de los 80

Por su parte, la actriz Catalina Gallardo habló sobre cómo es un buen momento para volver a montar esta obra, debido a que justo este 2023 se cumplen 50 años del Golpe de Estado. “La obra no se trata de eso, pero todas las historias que se cuentan en ella están atravesadas por el contexto histórico“, afirmó.

“Son historias de infancia y juventud del Teatro Aparte, es una creación colectiva. Entonces, claro, el contexto histórico hoy día calza perfecto“, añadió la actriz.

A su vez, el actor Manuel Castro habló sobre el impacto transversal que tuvo “¿Quién me escondió los zapatos negros?” desde su estreno. “Todo el mundo la conoce y eso es raro en Chile, que a una obra de teatro le haya ido bien y que haya calado. No se da mucho, entonces es muy heavy. Está muy instalada en una generación bastante amplia en Chile”, reflexionó.

Un desafío para nuevas generaciones

La sabiduría popular de los teatristas dice que la primera función de una obra no es igual que la última. Y bien que eso podría aplicarse para una puesta en escena montada hace 30 años.

“Es una obra distinta, pero es la misma. Y yo creo que tiene un valor en eso. Que lo mismo haga sentido hoy también habla y hay un sentido. Se resignifica solo”, expresó Castro.

En esa misma línea, el actor comentó que “no es como que diga ‘voy a chasconear este texto para que tenga sentido hoy’… para nuevas generaciones, el insistir en ciertas temáticas, narrativas y textos también es bueno“.

La obra estará presentándose en el Teatro UC desde el 28 de septiembre hasta el 21 de octubre.