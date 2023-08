“La Chinganera” sobre documental “Gol a la memoria”: “Me imagino que será el documental central de estos 50 años”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Fabiola González, “La Chinganera”, sobre el homenaje a la cueca sola, en el marco del estreno del documental “Gol a la memoria: historia, pasión y muerte en el Estadio Nacional”.

“Es muy conmovedor. Yo estaba esperando encontrar algo que me situara en la historia de este año, los 50 años del Golpe de Estado en Chile, y me llegó esta invitación. Fue muy bonito que antes que la saliera a buscar me llegó la invitación para poder ser parte de la banda sonora del documental”, dijo al inicio de la conversación la artista nacional.

A lo anterior, González comentó sobre el documental “Gol a la memoria…” que “me imagino que será el documental central de estos 50 años”.

“El Estadio Nacional fue uno de los campos de tortura más grandes de América, por lo tanto hay harta historia que contar”, expresó.

El Estadio Nacional: Un lugar lleno de memoria

Cuando uno piensa en el recinto de Avenida Grecia, lo primero que se podría venir a la cabeza es el deporte y eventos musicales masivos. Sin embargo, en su historia están los dolores de las personas torturadas durante la Dictadura de Pinochet.

“Es muy fuerte lo contradictorio de estos espacios masivos. Uno entra y recuerdo el fútbol, ese grito de miles de personas que se escuchan en una sola voz, en una catarsis emotiva. Pero también está el absoluto silencio”, reflexionó “La Chinganera”, quien relató que grabaron en la escotilla 8 la parte del documental que homenajea a la cueca.

En línea con lo anterior, la folclorista dijo que “ese vacío nos lleva al lugar más doloroso de la historia de Chile, donde hay almitas atrapadas por tantos años de historia”.

La danza de mujeres vinculadas a la fuerza

El trabajo de “La Chinganera” en el documental cuenta con la colaboración de la cantautora Ana Gallardo, quien nació en el exilio en Francia; y con el baile de Valentina Pavez Pizarro, hija de Héctor Pavez y de Gabriela Pizzaro, figuras del folclor nacional.

Respecto al elemento del baile como una manera de expresar el dolor, y que en el documental fue plasmada por Pavez, Fabiola González comentó que “fue una cosa súper fortuita” y “muy de regalo”.

“Hay mucha historia detrás. Valentina nos contaba cuando ella había sido detenida con su mamá, doña Gabriela, tremenda folclorista y recopiladora de la historia de Chile. Estas mujeres, la señora Gala Torres, que es la compositora de la cueca sola, y las mujeres que bailaron en el Estadio en ese acto conmemorativo cuando comenzó la democracia, nos llevan a movernos”, expresó la artista.

“Son canciones movilizadoras. No creo que alguien la pueda escuchar y se quede allí sin tener siquiera un haz de reflexión. Es necesario encontrarnos en el pensamiento, en la reflexión y en la historia. No podemos seguir caminando como si nada hubiera pasado”, agregó.