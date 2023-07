Isabel Allende aborda el trauma de los refugiados en la infancia en “El viento conoce mi nombre”

En el Ciudadano ADN conversamos con la escritora chilena Isabel Allende, a raíz de su nuevo libro, “El viento conoce mi nombre”, el que está disponible desde este 6 de junio en España, Estados Unidos y Latinoamérica.

La más reciente publicación de Allende habla, entre otras cosas, sobre la inmigración. Un tema del que ella se ocupa con su fundación y que, en sus propias palabras, “está en el aire”.

“Hay un problema de inmigración en el mundo. En Europa hay una oleada de inmigrantes de Ucrania y en Estados Unidos el problema con México se ha convertido en una crisis humanitaria en la frontera. Mi fundación trabaja ayudando económicamente a organizaciones y programas que viven en contacto directo con los refugiados”, explicó la novelista.

En línea con lo anterior, la escritora dijo que “así me enteré de un caso de una niñita como Anita y pensé, ‘tengo que escribir sobre esto'”.

La historia impactante de la novela más reciente de Isabel Allende

“El viento no conoce mi nombre” aborda temas que en primera instancia pueden ser considerados punzantes. A lo largo de todas sus letras cohabitan literatura y política, cosa que a veces puede conformar una suerte de denuncia social.

Pese a lo anterior, la autora de “La casa de los espíritus” expresó que “no intento dar un mensaje ni convencer a nadie de nada”.

“Simplemente intento contar una historia que me importa y eso es lo que hago con todos mis libros. Algunos son novelas históricas situadas en el pasado, pero siempre es un tema que me interesa porque tiene alguna vigencia ahora”, comentó.

Acto seguido, Allende dijo que “todos mis personajes están colocados en una realidad social, política y cultural… no están despegados de la realidad”.

“En este caso, la historia de Anita me pareció tan extraordinaria, que no podía dejar de contarla. Por supuesto que toca el tema de los refugiados y de la inmigración hoy y en ese sentido puede ser muy político. Pero no es mi intención hacer política sino que contar una historia”, reflexionó.

Un libro sobre las infancias

La reciente novela de Isabel Allende cuenta la historia de Samuel Adler, un niño judío cuyo padre desaparece durante la Noche de los Cristales Rotos, en plena Segunda Guerra Mundial; y de Anita Díaz, una pequeña que fue víctima de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Ambos personajes son infantes que tuvieron que vivir el trauma de una migración obligada por el contexto social. Respecto a esto, la escritora dijo que “el trauma que reciben los niños en la infancia nunca se cura”.

“Se aprende a vivir con el trauma y hay mucha gente que tiene una vida exitosa a partir de esto. Pero eso no se olvida”, añadió.