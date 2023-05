“Rigor, profesionalismo, humor y amor al oficio”: Pancho Mouat recuerda con emotiva columna a Patricio Bañados

Este miércoles, en País ADN tuvimos una nueva edición de Entrelíneas, en donde Francisco “Pancho” Mouat recordó al fallecido periodista nacional, Patricio Bañados, reconocido por ser pionero en los medios de comunicación de Chile.

“Pasé revista nuevamente a sus libros, sobre todo a los que creo que él más quería y más atesoró: (Confidencias de un locutor) y Reflexiones de un iluso, que reúne buena parte de las crónicas y columnas que fue publicando en distintas revistas, diarios, suplementos de diario e incluso la Radio Chilena”, señaló el escritor.

“Este libro ayuda muchísimo a entender desde dónde el ‘Pato’ hacía lo que hacía, cómo se formó. No hay que olvidar que Patricio Bañados lo asociamos, sobre todo las generaciones más nuevas, fundamentalmente por ser el rostro de la franja del NO en el plebiscito del 88, después el conductor del programa El Mirador durante todos los años en que estuvo en la pantalla en TVN. Luego, ese programa bien singular de TVN llamado OVNI”, agregó el Tnero Fundador.

Independencia del pensamiento

En esa línea, Pancho Mouat indicó que una de las características de Patricio Bañados era el valor que le daba a la independencia del pensamiento que incluso, “le costó el trabajo en muchísimas ocasiones, el decir no, porque no solo dijo NO en el plebiscito del 88, le dijo no al canal RTU, cuando siendo conductor de las noticias, le pasaron un párrafo y le dijeron tienes que leer esto, a propósito del acto en el Caupolicán, el único acto público autorizado en un lugar para hasta 5.000 personas, y que luego le decían al Pato que tenía que decir cosas adjetivadas e ignominiosas sobre quienes habían hablado ese día y el Pato se negó y esa negativa le costó el puesto”.

“Era fanático de la radiofonía. Era lo que realmente lo conmovía (…) siendo un muchacho de 18 años, siendo fanático de la radio, llega a postular un proyecto a la entonces Radio Chilena y gente que estaba ahí, entre ellos, Jaime Celedón y Raúl Aicardi, lo entrevistan y se dan cuenta de que están frente a un muchacho, raro, distinto, especial que tiene tal seguridad (…) y empieza a hacer unas cosas increíbles en radio a corta edad”, complementó el periodista.

“Después —continuó Pancho Mouat—, Pato Bañados, siendo un muchacho veinteañero, de manera natural, participa en las primeras transmisiones de televisión. Entendía que ese medio de comunicación estaba hecho para prestar un servicio y donde el concepto de entretener, era un medio para acercarse. Era una estrategia, pero no un fin en sí mismo y esa estrategia de entretener, de convocar, de ser atractivo para tus audiencias, tenía que tener contenido y en eso, el Pato era un maestro porque se formó con rigor”.

La amistad

En ese sentido, Pancho Mouat recordó: “Yo trabajé con él en los inicios del programa El Mirador, y puedo decir que entre las muchas otras cosas que aprendí, aparte del favor precioso y maravilloso de la amistad, es trabajar con rigor, profesionalismo, humor y amor al oficio”.

Pero no todo fue positivo en la vida de Patricio Bañados, ya que el columnista del País ADN afirmó: “Después de todos los compromisos que él demostró, sobre todo aceptando ser el rostro de la franja del No, luego fue maltratado, humillado, experimentando la vulgaridad más profunda de parte de directores ejecutivos de Televisión Nacional de Chile, usado, como no”.

“Cuando uno lee su libro Confidencias de un locutor entiende cabalmente, de qué manera fue usado, el libro por supuesto es el testamento del Pato, donde sin ningún pudor, con pelos y señales, con nombres y apellidos, e incluso muchas veces negando el nombre para poner de relieve el fondo, el Patio construye un libro que es indispensable, creo yo, para entender cómo se desarrolló la radio y la televisión en Chile”, dijo el escritor.

“Se pregunta el Pato en la página 20 (de dicho libro), ¿qué es la vida al fin sin riesgo y aventura?, y yo esa pregunta me la formularía a mí mismo, se la formularía a todos quienes van acompañándome a lo largo de la vida, porque me parece que define un modo de ser, un modo de vivir, un modo de entender este paso fugaz, etéreo, raro, incomprensible y misterioso que significa estar vivos y en eso el Pato fue para mí un compañero precioso maravilloso y agradezco infinitamente haber estado cerca suyo hasta el final“, cerró Pancho Mouat.