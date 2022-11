Este miércoles, la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) premió a Fernando Solís como Figura Radial del Año, en su asamblea nacional 2022 realizada en La Serena.

Solís es una de las voces más reconocible de la radio nacional y latinoamericana, trabajando en varias radioemisoras y canales de televisión en Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y México; pasando por ADN y FM Dos.

“Ha sido un camino bien recorrido, son cerca de 35 o 38 años trabajando en radio. Uno jamás trabaja para esperar un premio como este, que es un reconocimiento en realidad, y cómo te explico la emoción, el agradecimiento a la vida y a esta gran familia que forma el radio, (…) en todo esto, al pensar porqué te dan el premio, es porque la voz de uno sirve y la radio siempre ha sido servicio, así que para mí es un premio muy reconfortante”, confesó Solís tras ser galardonado.

Fernando le dedicó el premio a su madre, “porque ella cuando le dije que quería ser locutor, primero me dijo que no, que o la universidad o te vas de acá y luego me aguantó la radio y yo creo que siempre me ayudó, y ella partió muy temprano, pero a ella se lo dedicó por confiar en mí, que lo iba a hacer bien, como ella lo hizo como madre”, dijo emocionado.

“El reconocimiento de un pueblo completo”

“Es un camino muy largo, no es corto, no se trata de fama ni de enganchar chiquillas con la voz, se trata de servir. El usar la voz para trabajar, el ser artista de la voz es para servir, porque uno es intérprete de las emociones y las necesidades de la gente, yo le podría decir que hay un camino largo, que hay que prepararse mucho, que hay que estudiar mucho, que hay que trabajar mucho y que nada es inmediato“, aconsejó Solís a los nuevos radio locutores que comienzan en la profesión.

Fernando Solí agradeció el premio y lo tomó como “el reconocimiento de un pueblo completo, que son los hombres que hacen radio en todo Chile, es un premio muy bonito porque uno realmente es parte de la familia radial y ama este trabajo, que ni siquiera es trabajo en realidad, es pasarlo bien en la radio“, cerró el flamante galardonado.