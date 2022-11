Carolina Jadue presenta “La voz que escondí”, un relato de superación: “Lo veo como un querer despedirme de un pasado”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con la periodista nacional Carolina Jadue, a raíz de su libro “La voz que escondí” en donde relata el traumático episodio en que junto a su familia fue atacada por Roberto Martínez Vásquez, el psicópata de La Dehesa, hace 20 años.

El título del libro hace referencia al período en que su autora no quiso hablar de su traumática experiencia. “En un principio hubo mucha apertura. De alguna forma iba drenándolo, además que tenía la información fresca en mi mente. Sin embargo, llegó un momento en el que sentí que no era necesario hablar del tema”, comenzó diciendo Jadue.

“Decidí dejar quieta esa voz que en un principio estuvo tan activa para sin saberlo, dar cabida a una sanación que también implicaba un poco de silencio para poder entender durante todos estos años cómo había sido mi proceso”, añadió.

El nuevo comienzo de la periodista Carolina Jadue

El proceso implicó que Carolina Jadue tomara la decisión de dejar el país. Por aquella época, la periodista solía vivir en el campo, cosa que no la hizo sentir segura.

“Todas esas tardes frías de niebla de alguna forma me angustiaban mucho. Estando en Santiago y donde fuera, me generaba ese recuerdo. Fue peor porque ya no vivía en un edificio”, relató.

A lo anterior, Carolina Jadue añadió que junto a su marido tuvieron la posibilidad de emigrar a Medellín, Colombia, lugar que, asegura, le brinda mayor tranquilidad.

“Ahora que miro atrás, lo veo como un querer despedirme de un pasado. Yo pienso que si no estuviera viviendo aquí, no habría sido capaz de escribir la historia. Fue todo muy necesario”, reflexionó.

Reflexiones sobre el país

Desde la distancia, Jadue opina que si bien el episodio ocurrido en 2002 fue algo anómalo en su momento, actualmente “el Chile de antes ya no existe”.

“En ese entonces el caso escapaba de toda la regla normal que teníamos como país en ese minuto. Sin embargo, yo creo que lo mejor que podemos hacer simplemente es ser resilientes, mirar para adelante y tomar todas las providencias del caso”, comentó.

“Más allá de eso, lo que queda es entregarte. Lo que va a pasar, pasará igual. Es un poco la historia de mi libro. De ahí viene ese poder seguir adelante cuando ya uno tiene la certeza de que efectivamente las cosas pasaron como tenían que pasar y que no iban a pasar de otra manera… Es muy triste la situación que se vive a nivel país, pero espero que sea pasajero. Tampoco es fácil que casos como este ya sean pan de cada día”, añadió.