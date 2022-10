En un nuevo episodio de Buenas noches a todos, el invitado fue Hernán Rivera Letelier. El escritor que reside en la región de Antofagasta, habló de cómo fue para él ganar el Premio Nacional de Literatura este año y también de todo lo que ha vivido para llegar a donde está hoy. Además, de que se refirió a su Parkinson, enfermedad que sufre desde el 2013.

“Va viento en popa, la enfermedad. Por ahí escribí que los tres asesinos de la legión extranjera, ya me tienen agarrado de los talones. El alemán Alzheimer, el inglés Mr. Parkinson y el italiano Franco, franco deterioro“, comentó el autor de La Reina Isabel cantaba rancheras.

Y tras ello, Hernán Rivera Letelier hizo la revelación de la noche. “Estoy pensando que a lo mejor es esta es la última entrevista que doy por tele. Ya se nota mucho el Parkinson y no quiero dar pena. Y la última entrevista que doy por radio, porque se han dado cuenta de que me cuesta mucho el hablamiento. Apenas hablo“, declaró.

“Yo siempre dije que el escritor ideal debería ser mudo. Yo voy rumbo a lo ideal, porque en un par de años más quedo mudo“, complementó después.

Más adelante, el escritor afirmó que solo dará entrevistas por medios escritos. “No sé si viste tú a Muhammed Ali en su sus últimos días. O como murió un hermano mío de Parkinson. A lo mejor esta es la última entrevista que doy en la tele (…) Todo después por escrito nomas“, aseguró.

Se hará una “autonasia”

Posteriormente, Eduardo Fuentes le pregunto sobre su hermano y acerca de cuál fue el mensaje que le entregó cuando él murió por Parkinson. “Lo que me dejó fue un convencimiento. Yo no quiero terminar como él. Entonces, voy a apelar a un infarto antes de caer en la silla de ruedas“, dijo Rivera Letelier.

Finalmente, el Premio Nacional de Literatura 2022, respondió a la consulta de Fuentes, sobre si apelaría a la eutanasia. “Autonasia (…) Es complicado, pero ya tengo pensado como hacerlo. Me voy a tomar tres Viagras, me voy a fumar un pito y me voy a echar un polvo. Morir con las botas puestas“, cerró.