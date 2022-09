En el Ciudadano ADN conversamos sobre el libro “¿Qué le pasa a gran árbol?”, junto a su autora, la psicóloga Pía Santelices.

El trabajo de la psicóloga se centra en los jóvenes y tratar de conectar y comprender sus emociones. Respecto a esto, Santelices comentó que “la niñez ha estado muy invisibilizada y con la pandemia se nos vino como una tremenda figura el bienestar y preocupación por su salud mental”.

“Son temas de mucha actualidad que siempre han estado, pero que ahora los tenemos muy presentes”, señaló la especialista.

El rol de la comunidad para enfrentar la depresión en niños, niñas y adolescentes

“Todo lo que es depresión y la sintomatología en salud mental tiene mucho que ver con la soledad. Lamentablemente, hemos ido migrando a una sociedad tan individualista donde nos cuesta mucho ver el dolor y sufrimiento del otro”, explicó Pía Santelices.

En esa misma línea, la psicóloga añadió que “claramente la depresión, así como otros problemas de salud mental, son problemas vinculares… Y como son vinculares, requieren una solución vincular también”.

“Entonces, es toda la comunidad la que tiene que movilizarse para garantizar el bienestar de la infancia y de la adolescencia”, planteó la autora de “¿Qué le pasa a gran árbol?”.

¿Cómo se manifiesta este cuadro en la infancia?

Por otra parte, Santelices dijo que “es como un tabú imaginarse a un niño con depresión”. “Pero claramente sí existe y es mejor darse cuenta para poder hacer algo al respecto, porque si negamos el problema, obviamente no va a venir nunca la solución”, aseguró.

Sobre las formas en que la depresión se podría manifestar en los niños, niñas y adolescentes, la psicóloga explicó que esta enfermedad “es distinta entre las personas, pero también en la infancia se da de una manera diferente”.

“Podría ser una depresión que no se manifiesta con tristeza o melancolía, sino que al revés: con hostilidad, irritabilidad y cambios de humor”, expuso.

“Entonces, cada vez que vemos niños o niñas que se desinteresan por temas que antes les interesaban, que cambian sus patrones de alimentación o de sueño, que están más irritables, siempre hay que hacerse la pregunta: ¿no tendrá algún problema de salud mental?”, añadió.