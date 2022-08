“La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente”: Antonia Santa María y Catalina Saavedra detallan regreso de la reconocida obra a las tablas nacionales

A 67 años de su estreno, este 2022 volvió la obra “La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente”, con la dirección de Álvaro Viguera y en el Teatro Municipal de Las Condes. Ciudadano ADN conversó con sus protagonistas, las actrices chilenas, Antonia Santa María y Catalina Saavedra, quienes detallaron el montaje.

Esta puesta en escena está escrita originalmente por Tennessee Williams y cuenta la historia de una familia que con motivo del cumpleaños número 68 del padre, se reúnen para festejar.

Todo partió con Rodrigo Olavarría, él que hizo una primera traducción del texto, “después Elisa Zulueta hizo una adaptación y ahí sacamos unos personajes, nos quedamos con seis centrales, que es el núcleo familiar”, explicó Antonia Santa María.

“Esto es una coproducción con la Municipalidad de Las Condes y La Santa Producciones, que es donde la Antonia es la estrella, la productora”, precisó Catalina Saavedra.

Obras clásicas con una reversión

Santa María agregó que la idea de llevar adelante “La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente”, se enmarca en una iniciativa de La Santa que viene hace varios años y que busca “montar obras clásicas con una reversión, con una visión contemporánea, propia”.

“El desafío es hacer una versión propia, siempre hay otras versiones, en este caso en particular hay una película que es muy conocida por la gente, que ganó muchos Oscars, pero honestamente, para nosotros esa película no fue demasiado referente, de hecho, tampoco trabajamos mucho con referentes”, declaró la actriz y productora.

Por su parte, Catalina Saavedra destacó la importancia que tiene tomar una historia clásica como “La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente” y expuso: “Tocan temas que trascienden a la época, a los años, a las civilizaciones (…) siempre es bueno recordar ciertas temáticas a veces dolorosa, a veces necesarias, para ser mejores como sociedad, ese el objetivo de revisitarlas”.

“Para nosotros es muy rico hacer realismo, porque no siempre se hace o se elige este tipo de teatro, pero el realismo, o este realismo con este tremendo autor, es muy agradable de interpretar”, complementó la artista.

Asimismo, Antonia Santa María se refirió a su personaje, Mía y dijo: “Me gusta este tipo de personajes, mujeres fuertes. Me gusta trabajar la sensualidad, que no es algo que me toca mucho, pero cuando me toca lo disfruto”.

“Una recepción muy rica del público”

En esa arista, la actriz apuntó al recibimiento que ha tenido la obra, la cual se estrenó el pasado 4 de agosto y señaló: “Hemos tenido una recepción muy rica del público, se han reído, se han angustiado. No es menor volver a tener un teatro lleno, después de lo mal que lo hemos pasado”.

“Es una obra, por lo menos este primer fin de semana que tuvimos de funciones, que tiene esa calidad que involucrar al público transversalmente, de hacerlo entrar a la historia, y eso es bonito porque la gente queda reflexionado y ahí uno dice: ocurrió el fenómeno teatral, que es el objetivo”, añadió Santa María.

“La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente” se estrenó el pasado 4 de agosto y se mantendrá con funciones en el Teatro de Las Condes hasta el 3 de septiembre, con los siguientes horarios: jueves, viernes y sábado a las 19:30 y el domingo a las 18:30.

Las entradas van desde los $10.000 a los $12.000 y se pueden adquirir en las boleterías del teatro o en el siguiente link.