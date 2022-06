Letra y Música: Canciones por el jubileo de plata de Isabel II

Ricardo Martínez regresó al Ciudadano ADN con una nueva edición de Letra y Música, el que dedicó al jubileo de plata de la Reina Isabel II.

“Evidentemente es una persona que ha estado en los puntos de más influencia dentro de un país a lo largo de los últimos 70 años, 1952, y que ha visto toda la trayectoria de la cultura pop inglesa”, comenzó diciendo el académico de la UDP respecto a uno de los reinados más largos de la historia inglesa.

“Es una figura capital en la historia de la cultura inglesa, británica, del siglo XX y XXI también”, expresó Martínez al son de Chaconne from King Arthur, de Henry Purcell.

“Las Chaconne tienen una cosa bien curiosa, que es una melodía muy popular. Se hicieron muchas en la época del barroco, pero es de origen sudamericano. Surgió creo que en Perú y a partir de eso, se fue a Europa”, aseguró.

Una playlist en honor al jubileo de plata de la Reina Isabel II

Si hay algo que es muy británico además de la Reina, son The Beatles. Es por eso que luego de tocar una Chaconne, Martínez le dio play a la canción “Her Majesty”, perteneciente al Abbey Road.

“La canción más corta de Los Beatles. Es un tema extra, de estos típicos temas secretos. Originalmente iba a estar dentro de esa suite, vale decir todas esas canciones que iban pegadas en el lado B del vinilo, pero decidieron sacarla y ponerlo al final”, explicó.

The Smiths son unos estandartes de la rica escena musical manchesteriana, y por ende británica. Así, la tercera canción que puso el columnista del Ciudadano ADN fue The Queen Is Dead, perteneciente al LP del mismo nombre.

“Probablemente el disco más emblemático de Los Smiths, que marca el origen del regreso a las guitarras después de un dominio absoluto de los sintetizadores desde fines de los 70 y principios de los 80″, dijo.

Desde el punk de Sex Pistols al surf rock de The Beach Boys

El resto de la playlist realizada por Ricardo Martínez incluyó de todo:

Sex Pistols – God Save The Queen

The Stone Roses – Elizabeth My Dear

The Housemartins – Flag Day

ABBA – Dancing Queen

Beach Boys – California Girls