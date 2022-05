Carla Guelfenbein, autora de “La naturaleza del deseo”: “No es una novela erótica, sino que el erotismo se puso al servicio de la historia”

La naturaleza del deseo, se titula la nueva novela de la escritora nacional, Carla Guelfenbein, quien a través de este texto narra la historia de los amantes, S y F, realizando una reflexión en torno a la pasión humana, hecho que detalló este lunes en conversación con el Ciudadano ADN.

La literata explicó que no hay una causa muy definida para la creación de esta obra, que se viene trabajando hace más de cinco años, sino que se manifestó como una “imagen”.

“El libro no surge de lo racional, de alguna manera las y los escritores estamos atentos a otras ondas no necesariamente visibles y esta historia me llegó de repente, era una imagen y luego se transformó en esta novela”, señaló.

Guelfenbein apuntó que el centro de este libro “está en la pasión”. “Esta relación que tienen S y F, que su base es la transgresión social, de ellos mismo y sexual en muchos sentidos, es una fuerza que no la para nadie y que no es cuantificable y no se le pueden poner reglas”, afirmó.

El erotismo al servicio de la historia

En base a lo anterior, la escritora nacional se refirió a la categorización que ha recibido este texto como una novela erótica y dijo: “Me vienen definiendo hace tanto tiempo y me han puesto todo tipo de etiquetas, literatura femenina, comercial y ahora me ponen la de literatura erótica y me parece bien”.

“Trata sobre el amor pasional y nunca lo había tocado de forma tan directa y esta novela es imposible contarla si no pasas por lo erótico y en ese sentido, no es una novela erótica, sino que el erotismo se puso al servicio de la historia que estaba contando”, detalló.

Asimismo, la escritora de La naturaleza del deseo continuó: “Esta novela trata sobre el amor pasional y ese amor no tiene ninguna posibilidad de prosperar en la cotidianeidad, porque hay una cantidad de elementos que atentan contra él, por ejemplo, la cercanía constante, la distancia y eso lo vemos en todas las grandes historias de amor universal, como Romeo y Julieta”.

“Ese amor pasional crece en las sombras, en las distancias, en los lugares prohibidos y ahí es donde surge y se alimenta”, complementó la autora.

La mujer como sujeto y no objeto

En tanto, Carla Guelfenbein expresó que por medio de esta historia trata de reivindicar la figura de las mujeres respecto a la sexualidad, puesto que históricamente ha ocupado un “lugar de objeto más que de sujeto”.

“La pasión es una, ese desborde de energía al tener que pasar por una cantidad de adversidades, es la misma que la pasión erótica, lo dijo Freud, ahí hay una pulsión que según él tiene un origen puramente sexual y que se manifiesta de mil formas”, cerró.

La naturaleza del deseo de Carla Guelfenbein, ya se encuentra disponible en la librerías del país y en sus respectivos servicios de venta online.