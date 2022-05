Ministro Ávila defiende uso del lenguaje inclusivo: “La RAE no es la única institución”

Tras la polémica causada por un instructivo sobre lenguaje inclusivo publicado por la Subsecretaría de la Niñez, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, defendió el uso de términos como “les niñes” en escuelas y espacios públicos y sociales en el país.

En entrevista con CNN, el jefe de la cartera de Educación señaló que tanto el ministerio como otras instituciones tienen el legítimo derecho de regirse por normas propias.

“La RAE es una institución en la que, dentro de sus principios, está fijar las normas. Pero no es la única institución que puede establecer cuáles son las maneras”, señaló el ministro Ávila. En esa línea, el ministro comentó que “uno puede decir: me rijo por la RAE en este aspecto, pero en otros no”.

Las declaraciones del jefe de la oficina de Educación y profesor de lenguaje se originan tras la polémica publicación de un instructivo por parte de la Subsecretaría de la Niñez. Al ser consultado por la posibilidad de aceptar que un alumno escriba “les niñes” en una evaluación, el ministro señaló categóricamente que “sí”. Luego, insistió en la naturaleza independiente de las instituciones.

También en CNN, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, se mostró contrario a la postura del actual Gobierno. “Por su puesto que tenemos que generar todas las condiciones para que a través de distintos mecanismos, y el lenguaje es uno de ellos, no se genere sesgo y no se den señales de discriminación. Pero eso no significa alterar el lenguaje y destruir la gramática“, manifestó el ex secretario de Estado.