“Separación y Divorcio Sano: El final que merecemos”, un libro que resignifica la crisis de pareja

En el Ciudadano ADN conversamos sobre el libro “Separación y Divorcio Sano: El final que merecemos” junto a sus autoras, la psicóloga, Paula Sangüesa, y la abogada, María Paz Sangüesa.

La temática del divorcio está tratada desde la perspectiva psicológica y la legal, ante lo que sus autoras -que dicho sea de paso, son hermanas- poseen puntos de encuentro: si bien es difícil tener una separación sana, es bastante posible.

“Es súper importante el rol que cumplen los abogados en esto, porque muchas veces los abogados repiten la dinámica de la ex pareja, en vez de poner paños fríos a esta situación y resolver estos conflictos”, comentó la abogada, María Paz Sangüesa.

La importancia del apoyo entre abogados y psicólogos en la separación

En línea con lo planteado por su hermana, Paula Sangüesa añadió que el divorcio “es una realidad muy masiva, pero todavía es un tema súper tabú: 3 de 4 matrimonios terminan en separación y aún así es vivido con mucha culpa”.

“A lo que apuntamos con resignificar la crisis es a entender que esto ya, por la realidad y masividad, tendríamos que casi hablar de una etapa en la familia que podría no necesariamente llegar a eso, pero que sí existe”, aseguró la psicóloga.

Por otra parte las hermanas autoras de “Separación y Divorcio Sano: El final que merecemos” se refirieron a lo atrasado que se encuentra Chile en esta temática. Así explicaron que “es súper interesante hablar de hacia dónde va evolucionando lo internacional, porque en Chile estamos súper atrasados en cómo se enfocan desde tribunales de familia esto”.

“Esto de trabajar psicólogos con abogados no es algo novedoso a nivel internacional. Hay otros países, por ejemplo Singapur y España que mandan por obligación a los papás cuando se separan a algunas sesiones de trabajo con psicólogos para saber cómo se van a organizar, antes de llegar sola la sentencia”, explicaron.

El problema de las pensiones

A raíz de los retiros de fondos previsionales quedaron a la vista múltiples casos de pensiones de alimentos impagas o con irregularidades. Ante esta situación, la abogada expuso que “el 84%, según las estadísticas del Poder Judicial, de pensiones de alimentos estaban impagas o se pagan imperfectamente”.

“Yo creo que lo más terrible de esto, es la gran cantidad de personas que no tienen regulada la pensión de alimentos y esa es la cifra negra. Muchos padres no aportan económicamente hacia sus hijos y eso no se ve, porque no está reflejado en un documento judicial”, señaló.

A lo anterior, la abogada añadió que esta arista del tema es tan “dramática” que “la segunda causa de demandas que se ingresaron el año pasado a Poder Judicial en temas de familia, eran demandas de alimentos y de ese número, la mitad era por el tema de las visitas”.

“Entonces, si uno mira solamente esas cifras, yo me pregunto qué tanto interés hay de ejercer un rol parental que implica tener contacto, una relación directa, regular, un apego, algo con tu hijo, y además, proveerlo de alimentos. Yo creo que hay un tema de fondo que es más profundo todavía”, agregó.