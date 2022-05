En el Ciudadano ADN conversamos con el escritor nacional Francisco Ortega, quien nos habló sobre la relación de San Miguel y la banda nacional Los Prisioneros.

Francisco Ortega realizó la entrevista a minutos de haber hecho una charla en el Liceo Andrés Bello de San Miguel, lugar en Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia pasaron su adolescencia. ¿Cuál es la importancia de esta comuna en el desarrollo de la música de esta agrupación? De acuerdo a Ortega, “San Miguel es como un pueblo dentro de Santiago”, lo que hace que uno tenga “todo cerca, pero todo lejos”.

“Eso hace que uno busque algo que hacer, una manera de expresarse. Tú caminas por las calles de San Miguel y no es casual que en esta ciudad interna dentro de Santiago no solo hayan surgido Los Prisioneros, también hayan surgidos músicos como Gepe y La Ley”, planteó el escritor nacional, quien luego aseguró que “todo viene de San Miguel”.

“Yo creo que no hemos valorado esta identidad como un capital contracultural que tiene San Miguel dentro de la metrópolis santiaguina”, aseguró.

El interés de la juventud de San Miguel en Los Prisioneros

“Yo veo que hay mucho interés y cariño por el legado que tienen en González, Narea y Tapia, sobre todo en este liceo, que es donde estudiaron ellos. Aquí fueron las primeras tocatas de Los Vinchukas, aquí cambiaron su nombre a Los Prisioneros”, señaló Francisco Ortega.

En línea con lo anterior, el escritor agregó que “estuvimos en un Aula Magna del liceo que estaba casi llena y en la cual yo vine a hablar a las nueve y media de la mañana y debo haber hablado media hora y el resto fueron preguntas”.

“Había un chico que decía ‘a mí en rigor no es una música que me guste, pero para mí son súper importantes ellos, por las historias que contaban sus canciones. Y eso me gustó, porque de alguna manera este chico no se centraba en la música, sino que en las historias que contaban las canciones”, relató Ortega.

Así, el escritor destacó que “las canciones de Los Prisioneros son súper narrativas, son como pequeños cuentos”.

“Por eso es tan fácil trabajar con ellos a la hora de elaborar un texto de ficción, que es como lo que yo hice para el libro de esta colección, ‘La piedra redonda'”, agregó.

Un lugar tan cerca y tan lejos

En la actualidad, la distancia entre San Miguel y Providencia no es tanta. Sin embargo, durante los años 80 era bastante distinto.

“La línea 2 del metro en esa época tampoco pasaban tantos trenes. Y tú te demorabas en llegar al centro de Santiago, y es algo que quizás de los que vivimos en el casco central de Santiago, no tomamos en cuenta lo grande que es esta ciudad y la idea de que son pequeñas ciudades pegadas”, reflexionó.

Acto seguido, el escritor nacional comentó que “para un cabro de Maipú, ir a Santiago Centro o a Providencia, es ir a otra ciudad”.

“Yo cuando chico, vivía en Victoria que estaba a 40 minutos de Temuco, que era el centro urbano. Un tenía que irse en carretera, pero esa historia no es tan distinta de la de un cabro de San Miguel o San Bernardo que iba a ver una película a Santiago o Providencia, que es más o menos lo que me pasaba en los años 80 y vivía en el sur… tan lejos, tan cerca”, expresó.