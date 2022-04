Entrelíneas: ¿Estamos viviendo una crisis de literatura?

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Entrelíneas, en donde Pancho Mouat nos trajo una columna dedicada a la literatura en la actualidad y una nueva revisión a “El infinito en un junco”, de Irene Vallejo.

“Así como la cuchara y la rueda, los grandes inventos de la humanidad, el libro no tiene cómo desaparecer. Es decir, puede modificarse y tener complementos, pero es una expresión no solo artística, sino que de conocimientos, de saber que ya está instalado”, comenzó diciendo el columnista del Ciudadano ADN.

En línea con lo anterior, Mouat añadió que a pesar de que en la actualidad existen crisis de lectores y de comprensión lectora, “el libro como objeto y extensión de la memoria y de la imaginación, no puede desaparecer”.

“En eso, este libro de Irene Vallejo es un documento maravilloso”, expresó el periodista en su columna Entrelíneas.

Reflexiones sobre la cultura con Michel Serres

Aprovechando la conversación, Pancho Mouat se tomó un tiempo para citar al filósofo francés Michel Serres, quien en vida inmortalizó un pensamiento ligado a la literatura.

“Si usted tiene un pan y yo tengo un euro, y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted un euro, y verá un equilibrio en ese intercambio, esto es, A tiene un euro y B tiene pan, y a la inversa, B tiene el pan y A el euro. Este es, pues, un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine, o el teorema de Pitágoras, y yo no tengo nada, y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso, hay equilibrio. Eso es mercancía. En el segundo, hay crecimiento. Eso es cultura”, leyó el periodista.

A partir de lo anterior, Mouat comenzó a reflexionar en torno al optimismo que solía tener Serres respecto a la cultura.

“Yo me pregunto qué pasaría con la mirada de Michel Serres hoy, después de la pandemia y después de lo de Rusia y Ucrania. Yo me digo, ‘¿será tan optimista Serres a pesar de lo que estamos viviendo?’ La historia es algo que está siempre en movimiento. Eso no significa que vamos a poner en tela de juicio el pensamiento de Serres. Simplemente vamos a poder discutir que esa mirada optimista se contrapone con la otra, que es la apocalíptica”, planteó.