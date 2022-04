Pablo Simonetti participará en encuentros abiertos de Santiago en 100 Palabras: “Todos tenemos una historia para contar”

En el Ciudadano ADN conversamos con el escritor nacional, Pablo Simonetti, quien será parte de los encuentros de Santiago en 100 palabras por el Mes del Libro este próximo 13 de abril a las 19:00 en la Biblioteca Nacional.

Respecto a la situación del libro en el Chile de hoy, el escritor comentó que “en este minuto hay un gran interés de los lectores en cosas como no ficción, opinión y política”.

“Se ve reflejado en muchos libros de este tipo. Por ejemplo, Planeta sacó una edición que se llama ‘Hoja de ruta’ con opiniones de distintas personas, y así muchos libros de personalidades que están generando opinión. En ese sentido, podríamos decir que es bueno, pero se está leyendo menos ficción”, señaló.

La importancia de la ficción según Pablo Simonetti

En línea con lo anterior, Pablo Simonetti añadió que “creo que la ficción es muy importante”, y luego se refirió a la relevancia de un concurso como Santiago en 100 Palabras.

“Es gente que quiere contar una historia en muy pocas palabras y yo creo que todos tenemos una historia para contar. Además, parte de este proceso constituyente nacional que estamos teniendo, es que cada uno sea capaz de contar su historia. Que tenga espacio para narrarla”, reflexionó.

“Ayer veía una película de Agnès Varda y había un grupo de música que lo único que hacía era opinar. Cantaban canciones a favor del aborto y a favor de la liberación de la mujer, pero eran musicalmente muy malas y con poca inspiración en los texto”, señaló el escritor para luego expresar su pensamiento sobre el arte literario.

“Creo que nosotros necesitamos todavía resguardar el arte literario y que no todo sea solamente una opinión o un texto que no tenga ese valor también… Tú no cambias la cultura solamente opinando, la cambias desde los sentimientos y esos sentimientos se tocan profundamente solo con literatura, música, cine y con teatro”, agregó.

La esperanza en el proceso constituyente

“Me pasa que la manera en que logramos resolver un conflicto social tan remecedor como el estallido social, es la mejor manera posible”, planteó el reconocido escritor nacional acerca del trabajo que actualmente está haciendo la Convención Constitucional.

A lo anterior, Simonetti agregó que “la forma que elegimos es una sana y esperanzadora”.

“En ese sentido estoy esperanzado. Hay que ver, hay que trabajar. Todos los convencionales sé que están trabajando duramente y considerando la temperatura social que existe respecto de la Convención”, reflexionó.