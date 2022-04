Jorge Said y la segunda temporada de “Buscando a Dios”: “Cuando la muerte está más cerca, viene un pensamiento espiritual”

En el Ciudadano ADN conversamos con el periodista Jorge Said, quien habló sobre la segunda temporada de su programa “Buscando a Dios”, la que se estrenó recientemente a través de Canal 13.

La última vez que este corresponsal conversó con Ciudadano ADN, fue en medio de una aventura que lo tuvo en Mariúpol, en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania. Respecto a este episodio, comentó que lo recuerda como algo “espectacular”.

“Quedó mucha gente, amistades transitorias y que no hemos tenido mucho contacto con ellos. Sabemos que algunos se integraron a las fuerzas del gobierno, pero efectivamente hay más de 350 mil personas y han sido evacuados. Todavía quedan 150 mil en la ciudad”, relató Jorge Said, rostro del programa “Buscando a Dios”.

¿Es posible encontrar a Dios en la guerra?

Para algunos puede resultar curioso cómo es que la grabación de un programa cuya premisa es “buscar a Dios”, conlleve a realizar grabaciones en lugares que se encuentran alejados de la bondad de este, principalmente sumidos en conflictos armados.

De acuerdo a Jorge Said, conversando con personas de estos lugares, él pudo escuchar testimonios de fe. “A mí me tocó consultárselo a algunas personas. Yo les decía ‘aquí es donde no existe Dios’, y ellos me decían ‘no, estamos vivos todavía. Y mientras haya esperanza podemos decir que está la existencia de Dios'”, relató.

“Hay una conclusión que sería que en el fondo todas las religiones tienen un aspecto en común que las une, que es la compasión y la búsqueda de la trascendencia”, reflexionó el periodista audiovisual.

En línea con lo anterior, Said añadió que “uno cuando está en el confort del hogar y los bienes materiales, no piensa en Dios. Pero cuando la muerte está más cerca, viene un pensamiento espiritual”.

La espiritualidad y la extinción según Jorge Said

Por otra parte, Said comentó que hoy día en la juventud hay una brecha generacional en la que se resalta “un sentimiento de que no somos solamente material”.

“Hay una teoría científica de que a lo mejor existe el ADN espiritual. Eso es muy interesante, son cosas que se están planteando hoy día, así como se está planteando otro gran tema, que es que estaríamos entrando en el pre apocalipsis”, señaló.

“Es una conclusión científica de más de 200 o 300 científicos, muchos ganadores de premios Nobel. Estaríamos entrando en una etapa en donde no solamente la condición humana, sino que ya los animales están entrando en la sexta extinción. Por lo tanto, este es el objetivo de la serie: llamar a unos puntos de reflexión con los que estamos viviendo”, añadió.