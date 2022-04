“Una historia increíble”: mítico Café del Cerro vuelve con libro y concierto en el teatro Caupolicán

¡Vuelve el Café del Cerro! Este próximo 8 de abril, en el Teatro Caupolicán, el mítico espacio cultural que sobrevivió a la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, volverá a revivir su importante historia, por medio de un concierto y el estreno de “Miles de voces dirán que no fue en vano”, libro de la periodista de cultural, María Eugenia Meza, que reúne vivencias y hechos que marcaron a este importante lugar en la historia de Chile.

Es por lo anterior, que en el Ciudadano ADN conversamos con la autora del texto, María Eugenia Meza, el dueño del café, Mario Navarro y Luis “Lucho” Le-Bert, del grupo Santiago del Nuevo Extremo, quienes contaron detalles de este evento.

“Estoy muy contento con esta noticia maravillosa de entrar al corazón al Café del Cerro y todo lo que eso significaba”, manifestó Le-Bert. “Lo que hacía el Café del Cerro era recoger una realidad que estaba en la calle, por todas partes y el único lugar que se recuerda que recoge todo esto, es el café”, agregó.

¿Cómo nace el Café del Cerro?

En esa línea, Mario Navarro explicó que el Café del Cerro nació “en plena dictadura. El año 1982 partimos con Marjorie (Kusch), que venimos con una previa del Café ULM, que de un día para otro la municipalidad determinó que no cumplíamos normas y lo cierran. Quedamos con la experiencia, las ganas, los contactos con los artistas, que estaban ávidos por un escenario, y pensado en una fuente de trabajo para nosotros, de hacer esto nuestra vida, nos pusimos en búsqueda de un lugar, y llegamos al Barrio Bellavista“.

Respecto al libro, “Miles de voces dirán que no fue en vano”, María Eugenia Meza detalló que la historia del Café del Cerro es “increíble” y reveló que este texto que contiene mil páginas, será acompañado con una segundo obra en formato digital, la cual estará disponible en una página web con acceso exclusivo para los que compren el libro físico.

“Yo recogí mucha información con más de 100 entrevistas, con 50 testimonios de personas que fueron al café. En las entrevistas hay de todo, por supuesto los músicos, pero también hay entrevistado otros tipos de personas, que no se toman en cuenta, que están en la parte ‘más escondida’, entonces hay entrevistados trabajadores, personal que cuenta sus historias, y también personas que estuvieron fuera del café vendiendo sus artesanías”, indicó.

Es más, en base a lo anterior, la periodista sostuvo: “El Barrio Bellavista no existía como tal antes del café y la existencia de este, permite que la Municipalidad de Recoleta, recientemente instaurada en ese minuto, permitiera que en la cuadra se instalarán un grupo de artesanos y ellos les piden al café poder sacar luz desde este e iluminan la cuadra y tal como dice una de las entrevistadas, María Clara Ibarra, joyera en plata, esa fue la primera vez que el Barrio Bellavista tuvo luz, entonces un paseo que era solo diurno, se vuelve nocturno”.

La cultura, un espacio de resistencia

Al ser consultado sobre la importancia del Café del Cerro como un espacio de resistencia durante la dictadura, “Lucho” Le-Bert expresó: “Todos los espacios culturales eran de resistencia, cuando el poder militar ejerce su violencia, la palabra cultura se destierra inmediatamente. Todo lo que es tejido social se desarma de un día para el otro (…) para hacer canciones políticas hay que estar atento a la mirada del otro y la definición del capitalismo es ‘no mirar al otro’”.

“Lo que pasaba en el Café del Cerro era el ejército contrario (…) había una dinámica demasiado fuerte en el café, la música era la música de los chilenos, había jazz, canciones, poesía, humor, folclore, un lugar de encuentro de la cultura”, agregó.

En tanto y al responder la pregunta de por qué el Café del Cerro cerró al llegar la democracia, Mario Navarro puntualizó: “Pensábamos que en democracia no se justificaba un lugar como el café, pensado que la cultura y el arte iban a florecer en todas las esquinas de nuestro país. Pensamos que la democracia volvía con una gran carga cultural, cosa que lamentablemente no fue así”.

Por su parte, Meza agregó: “Aquí no hay nada casual, no es que los músicos hayan pensado que no eran necesarios o que Mario estuviera cansado, el cansancio se va cuando tienes posibilidades. Yo estoy segura que si las condiciones hubieran sido distintas, el café hubiera seguido”.

“Aquí hubo una decisión en política, de arriba, que había cosas que no tenían que continuar. No hubo jamás un apoyo estatal, gubernamental a los medios que habían sido los medios que sustentaron la vuelta a la democracia (…) Los músicos siguieron, no conozco a ningún artista del café que no haya hecho más canciones, pero es muy triste que nunca nadie los recordó”, cerró la periodista.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte del concierto del Café del Cerro?

El concierto que celebra los 40 años del Café del Cerro, se llevará a cabo este viernes 8 de abril a las 19:30 horas, en el teatro Caupolicán y las entradas se encuentran disponibles en PuntoTicket y sus valores van desde los $17.250 a los $51.750.

Entre los invitados se encuentran Arak Pacha y su música aymará; Carmen Prieto y los boleros; la suave voz de Cecilia Echenique; el rock de Claudio Narea; la potente música de Congreso; el premiado cantautor Eduardo Gatti; Luis Le-Bert, directo desde Santiago del Nuevo Extremo; las travesuras y la música de Pippo Guzmán; el humor crítico de Ricardo Meruane; los sureños compases de Schwenke & Nilo y las combativas creaciones de Sol y Lluvia.

Asimismo, los asistentes podrán adquirir el libro, “Miles de voces dirán que no fue en vano”, que reúne la historia del mítico Café del Cerro, el día del espectáculo, mientras que los detalles de su venta general será entregado por las redes sociales.