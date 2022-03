Ciudadana Pop: Reflexiones sobre el episodio entre Will Smith y Chris Rock

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Ciudadana Pop, en donde Isidora Urzúa habló sobre los Premios Oscar 2022 y, por supuesto, el golpe que Will Smith le propinó a Chris Rock.

“Yo creo que lo aprendido es que tenemos que urgentemente dejar de hablar de los cuerpos de las otras personas. Chris Rock tiene que darse cuenta que el humor Adam Sandler, que es de peos y gordos, ya fue…¿o no?”, comenzó opinando la columnista del Ciudadano ADN.

Frente al debate que se armó respecto al incidente entre Will Smith y Chris Rock, Isidora Urzúa comentó que “todos tienen razón”.

“En este caso, la esposa de Will Smith tiene alopecia. Es algo que ella además ha abiertamente hablado en sus redes sociales y también en torno a la reflexión del cuerpo. De todas maneras, es una reacción desmedida pegarle a otro, pero los tiempos cambiaron”, señaló la Ciudadana Pop.

Analizando a Will Smith y su reacción en los Oscars

“Yo creo que Will Smith puede ser tanto defendido como linchado”, reflexionó la periodista respecto al incidente, frente a lo que destacó que, a su parecer, la discusión es “bastante vacía, porque es todo ‘muerte a Will Smith’ o ‘sí, viva Will Smith'”.

En línea con lo anterior, Urzúa añadió que “no sé si hay algo correcto o incorrecto que hacer”.

“Yo creo que es difícil pensar cómo reaccionarías tú si todo el mundo te está viendo y están burlándose de tu mujer con quién tú has vivido el proceso de la enfermedad. Entonces, está súper fácil apuntarlo con el dedo…pero, sorry, ¿tú lo harías mejor?”, reflexionó.

“Está difícil tener la reacción correcta, porque ¿cuál es la reacción correcta?”, añadió.

Por otra parte, la periodista y tarotista planteó que en la ceremonia 2022 de los Premios de la Academia “hubo más de un momento histórico”.

“Pasaron hartas cosas y todas quedaron eclipsadas por lo de Will Smith. Hoy día en ningún GC de ningún noticiero dice quién se ganó el Oscar a mejor película 2022. Todos dicen ‘Will Smith le pegó a Chris Rock”, comentó.