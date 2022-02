Mujeres CineLebu: Una instancia para que mujeres produzcan y protagonicen sus propios cortometrajes

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conocer el taller audiovisual Mujeres CineLebu, realizado en el marco del Festival de Cine de Lebu.

Directamente desde la zona, nuestra Sandra Zeballos nos presentó a algunas mujeres participantes de esta instancia, la que les permite ser protagonistas de sus propios trabajos audiovisuales, así como aprender a manejar las cámaras y producción.

Así, conocimos a Susana Olea, participante hace algunos años atrás de la instancia con el cortometraje “Manos de Sal”, y Ana Barra, integrante del taller en su edición actual.

“Manos de Sal”, un cortometraje que permitió a su autora relatar su propia historia

Susana Olea realizó hace un par de años un trabajo audiovisual marcado por su trabajo del día a día: la pesca artesanal.

“Fue una experiencia maravillosa, porque el trabajo del mar siempre está vinculado a hombres. A hombres a la parte ruda, a la parte fuerte y todo eso. Pero atrás de esos hombres, habemos mujeres que trabajamos para todo lo que es la pesca artesanal”, comentó la realizadora.

En línea con lo anterior, la pescadora artesanal agregó que “somos mujeres que tenemos sensibilidades diferentes, que vivimos otros aspectos de la vida del mar, que es tan fuerte y tan ruda”.

“Fue maravillosa experiencia. Aparte que también, por el hecho de estar metida en este rubro tan de hombre, se nos quita un poco nuestra sensibilidad y eso nos llevó también a conectarnos con nuestra femineidad y también mostrarla. Mostrar que somos mujeres fuertes y aguerridas, emprendedoras. Que las tenemos todas”, comentó Susana Olea.

El personal trabajo audiovisual de Ana Barra para el taller Mujeres CineLebu

“A diferencia de mi compañera, yo no trabajo puertas afueras pero trabajo en mi casa. Tengo 4 hijos, por lo consiguiente, tengo 18 nietos y a la mayoría ayudé a criarlos y me aferraba a eso. Ellos eran mi vida, yo hacía todo con ellos: que las tareas, que los llevaba a basquetbol, a distintas partes donde ellos participaban”, comenzó diciendo la participante del taller audiovisual de Mujeres CineLebu, quien realizó un cortometraje marcado por el impacto de la pandemia en su vida.

“Ese era mi mundo. Y una vez, llegando la pandemia, ya fue todo lo contrario porque ya mis nietos no podían ir por temor a contagiarme a mí del virus. Fue algo bien terrible porque ya se vino mi soledad, que tenía que estar en mi casa. Aparte de eso, sale en mi video que hice, me enfermé. Referente a la soledad, me vino un herpes por entre la carne, que todavía lo tengo. Me es un poco problemático salir por temor a que por las bajas defensas que tengo, pueda enfermarme”, relató.

A lo anterior, Ana Barra agregó que “esto del teatro, de hacer cosas igual me distrae, por eso participé”.