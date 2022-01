Fundación DKMS, entidad dedicada a tratar el cáncer de sangre: “Lo que hacemos es buscar segundas oportunidades de vida”

En el Ciudadano ADN conversamos sobre la Fundación DKMS con su directora ejecutiva de la organización, María Ignacia Pattillo.

“Lo que nosotros hacemos es buscar segundas oportunidades de vida para pacientes que tienen algún tipo de cáncer de sangre y su único tratamiento posible es lo que se conoce como trasplante de médula, que en realidad es lo mismo que decir un trasplante de las células madre de la sangre”, comenzó diciendo la directora ejecutiva de Fundación DKMS, organización internacional que lleva cuatro años en Chile y que existe en el mundo hace 30.

En línea con lo anterior, Patillo explicó que los pacientes de la fundación deben encontrar un donante que en lo posible sea 100% compatible.

“Tenemos una probabilidad con cada hermano de 1 entre 4 de que sea compatible, por lo tanto la mayoría no encuentra ese tipo de donante en la familia y tiene que salir a buscarla a registros de personas anónimas que estuvieran dispuestas a donar células madres sanguíneas a un paciente cuando es su única posibilidad de sobrevivir”, aseveró la representante de la institución.

¿Cómo donar sangre en la Fundación DKMS?

María Ignacia Patillo especificó que hay ciertos requisitos para poder registrarse como donante en esta iniciativa.

“Primero es la edad, hay que tener entre 18 y 55 años, vivir en Chile, y tener buena salud en general. Esto significa no tener ninguna enfermedad grave o crónica; no tener enfermedades autoinmunes; no tener ni haber tenido cáncer; y no tener ninguna enfermedad infectocontagiosa que son muy parecidas en las donaciones de sangre”, explicó.

Por otra parte la directora ejecutiva agregó que las personas interesadas pueden registrarse de manera simple a través de la web oficial de la fundación.

“Uno entra a nuestra web, que es DKMS.cl, elige la opción de convertirse en donante, primero llena un cuestionario de salud y después un formulario de consentimiento. Con eso, te llega a la casa un kit de registro con tres cotonitos que uno se pasa por dentro de las mejillas, para obtener material genético que es el que se analiza para determinar las características de compatibilidad”, señaló.

Las muestras se deben guardar en un sobre que viene incluido en el kit que se debe enviar a las oficinas de DKMS a través de Correos de Chile, o dejándolo en unos buzones presentes en Farmacias Cruz Verde y en sucursales de Sodimac.