Entrelíneas versión de fin de año: Francisco Mouat relató los libros más destacados 2021

En el marco de una edición especial de CiudadanoADN de fin de año, Francisco Muoat nos entregó una nueva versión de Entrelíneas y analizó los libros más destacados del 2021.

El periodista y escritor sostuvo que “cuando me dijeron que habláramos de libros importantes del 2021 no pensé tanto en certezas, sino en libros que a uno le gustaron, en libros que uno quiere leer y que no ha leído”.

Es más, Muoat precisó que “cuando me puse a revisar la lista de los 50 mejores libros del 2021 del diario El País de España, descubrí que había leído tres y de esos 47 que no había leído me gustaba 45. Entonces al final uno piensa en la bibliotecas de cada uno de nosotros, el tiempo es bien relativo, que un libro aparezca editorialmente, una reedición o una novedad el 2021, no significa que los tengas que leer el 2021 o el 2022”.

“La relación que tienen el tiempo con los libros es arbitraria y uno tiene que ir buscando aquellas lecturas que se conecten con el momento que estás viviendo, con temas que te interesan, con autoras o autores que te movilizan”, agregó.

Una selección variada

Dentro de la selección de los mejores libros del 2021 presentada por Mouat, se encuentra Mira Tú, del autor Juan Pablo Barros, que en su volumen uno, presenta una guía para perderse en Santiago y en su volumen dos, que es una guía para perderse en Chile. Editado por Hueders y cada capítulo está escrito por alguien de la zona en donde se encuentran ambientadas las historias, ya sean Viña del Mar, a el aeropuerto Arturo Merino Benítez, las galerías de Santiago, entre otros tanto lugares de Chile.

“Es tan recomendable, tanto el volumen uno como el volumen dos. Es un libro para perderse, aprender muchísimo y entretenerse”, señaló Muoat.

Además, el escritor recomendó La conquista de los gatos, de Alberto Montt, que habla sobre “la intrincada idea de que los gatos vienen del espacio exterior y llegaron a la tierra con el único fin de conquistarla”.

“Por lo que si te gustan los gatos, de verdad es apasionante, divertido y por sobre todo te conecta con algo que los que amamos a los gatos vivimos siempre”, señaló el escritor a cargo de Entrelíneas.

Otros de los títulos recomendado por Mouat se encuentra el libro descartó por el periodista como “precioso y doloroso”, La perra, de la autora colombiana Pilar Quintana, que cuenta la historia de una mujer muy damnificado en la vida que vive un montón de tragedias personales y que adopta una perra e intenta vivir una maternidad que le ha sido negada y desde ahí se desencadena diversas situaciones, que podrían ocurrir en cualquier lugar del mundo.

Una lista de libros pendientes

Dentro de los libros destacados del 2021 y los que aún tiene pendiente de leer, Francisco Muoat creador de Entrelíneas recomendó, Tongolele no sabía bailar, de Sergio Ramírez, escritor nicaragüense perseguido por el régimen de Daniel Ortega, y que se afinca en la matanza y lo atentados flagrantes a los derechos humanos de gobierno de Nicaragua de los últimos años, “es una novel bien construida, de un escritor extraordinario”, detalló el periodista,

Por otro lado está Hermandad de la uva, del escritor estadounidense John Fante y que habla de una cofradía de bebedores de la cual formó parte el padre del narrador, el cual se encuentra pasando un proceso de separación con su pareja, que desencadena una serie de eventos.

En la aristas de los libros de antiprincesas y los antihéroes, se encuentra uno de Chimbote en coedición con Lum titulado Marcelo Bielsa, para chicos y chicas, libro que por medio de dibujos y de manera muy sencilla relata la historia del exdirector técnico de la Selección Nacional de fútbol.