Letra y Música: Las canciones que se toman los rankings de Spotify

En una nueva edición de Letra y Música, la columna de Ricardo Martínez en el Ciudadano ADN, revisamos lo más escuchado en Spotify en Chile por rango etario.

“Yo creo que antiguamente los balances demandaban mucho la figura del critico musical, quien de alguna forma sopesaba de acuerdo a su olfato, cuáles eran las canciones más importantes. Hoy día podemos hacer un ranking de consumo musical”, comenzó diciendo el académico de la UDP.

En línea con lo anterior, el columnista del Ciudadano ADN añadió que “eso es justamente lo que hace Spotify, que de alguna forma rastrea todos los clics que uno ha hecho, por millones de personas”.

“Cuando uno ve que las personas comparten sus audiciones de Spotify, en general la gente escucha alrededor de 10 mil, 40 mil minutos de música a lo largo del año”, señaló.

Las canciones que se toman los rankings de Spotify

No es novedad que el ritmo más escuchado entre los jóvenes de 16 a 24 años y de 25 a 44 es el urbano. El columnista de Letra y Música nombró a dos exponentes de este estilo que están entre lo más escuchado en Spotify: Bad Bunny, con Yonaguni, y Sebastián Yatra con Mike Towers, con la canción Pareja del año.

Respecto al segmento etario de 55 hacia arriba, la música que predomina es la romántica. Ejemplo de eso, son baladas como Every Breath You Take, de The Police.

“Esta lista está bastante dominada por la música de los 80s, que de alguna forma se resiste a rendirse. El revival de los 80s que comenzó a finales de los años 90s no ha logrado ceder casi nada. Desde las famosas fiestas de la Old Wave, que es la música más LGBT de los 80s, a todas fiestas de zapatos Pluma. La gente de más de 55 años sigue disfrutando con esta música y resiste el paso del tiempo”, explicó Ricardo Martínez, quien también compartió canciones de Camilo Sesto, Bee Gees, y Eagles, entre otros.

Como dato curioso: el columnista mencionó un interesante link que no dejará a nadie indiferente. “Es un sitio en donde te ponen fragmentos de canciones, te dicen en qué década naciste, y te ponen canciones de otras épocas”, señaló.