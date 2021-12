A los 80 años falleció Anne Rice, autora de “Entrevista con el Vampiro”

Anne Rice, la escritora estadounidense autora de las famosas Crónicas vampíricas, de las cuales “Entrevista con el Vampiro” es una de las más conocidas, falleció durante la noche de este sábado a los 80 años, según confirmó su hijo Christopher, en las redes sociales de la escritora.

“Me rompe el corazón informarles esta triste noticia. Esta noche temprano, Anne falleció debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral“, señaló en el comunicado el hijo de la autora, que también es escritor.

A esto agregó que “la inmensidad del dolor de nuestra familia no puede ser exagerada. Como mi madre, su apoyo para mí fue incondicional, me enseñó a abrazar mis sueños, rechazar la conformidad y desafiar las voces oscuras del miedo y la duda. Como escritora, me enseñó a desafiar los límites de género y a rendirme a mis pasiones obsesivas”.

El comunicado además indicó que Christopher estuvo durante las últimas horas de vida con Anne Rice en el hospital donde estaba internada, agregando que tuvo un momento para recordar lo mucho que le gustaba a su madre compartir con sus fans a través de las redes sociales.

Finalmente, indicó que la escritora “será enterrada en el mausoleo de nuestra familia en el cementerio de Metairie en Nueva Orleans en una ceremonia privada. El próximo año, una celebración de su vida tendrá lugar en Nueva Orleans. Este evento estará abierto al público e invitará a la participación de sus amigos, lectores y fans que le trajeron tanta alegría e inspiración a lo largo de su vida”.

