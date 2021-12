Entrelíneas: Recordando a la escritora española Almudena Grandes

En Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Entrelíneas con Pancho Mouat, en donde dedicó su columna a la escritora española Almudena Grandes, quien falleció el pasado 27 de noviembre.

“Es una escritora española magnífica, simpática, inteligente, lúcida y maravillosa, que tuve la suerte de conocer y entrevistar en 2017″, comenzó diciendo el columnista de Entrelíneas respecto a la escritora española Almudena Grandes.

En línea con lo anterior, Mouat añadió que la conversación que tuvo con la fallecida autora fue en el contexto de su visita a la Feria del Libro a presentar la cuarta novela de su serie “Episodios de una guerra interminable”.

“Los pacientes del Dr. García” es uno de los tantos libros de la escritora que tenía que ver con la guerra civil y sobre todo con la posguerra. “Para mí fue una emoción tremenda esa conversación y vine hoy para separar algunos audios de esa entrevista a Almudena Grandes”, adelantó Mouat.

Algunas reflexiones de Almudena Grandes

Una de las características de la obra de la fallecida escritora española, era su amor por la historia y su capacidad de convertir ese amor a la historia en novelas.

“Cuando comencé a escribir ‘El corazón helado’, tenía la sensación de que yo sabía, porque había estudiado historia en la universidad. Me había interesado mucho el tema de la guerra a los 20 años. Yo soy una privilegiada, porque descubrí a tiempo que a los 20 años, uno es más tonto que a los 40. Y eso está bien”, dijo la creadora literaria en conversación con Pancho Mouat en 2017.

A lo anterior, Grandes añadió que leyó un par de libros de historias, “para refrescarme la memoria”.

“Me aterró comprobar que yo no sabía nada. Que lo que yo creía que sabía, no era nada. Entonces me enganché a la historia contemporánea de España para responder a dos inquietudes. La primera, para comprender qué había pasado. La otra era porqué yo creía que lo sabía todo, cuando en realidad no sabía nada”, reflexionó.

Respecto a su visión del arte de la escritura, Grandes planteó que “escribir es mirar el mundo”.

“El resultado de esa mirada se filtra por el contenido de la memoria, por la propia sentimentalidad, por la propia ideología, por las cosas que nos gustan. Lo que perseguimos es encontrar esas pequeñas joyas que a lo mejor no se ven. Que son como chispas de resplandor en las esquinas de la vida más vulgar. Encuentro que hay mucho más exotismo a la vuelta de la esquina, que en los países lejanos”, mencionó la escritora en aquella ocasión.