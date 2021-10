Alberto Fuguet a 30 años de Mala Onda: “Yo quería hacer un libro de la gente que lo estaba pasando bien en la dictadura”

Hace 30 años se lanzó en Buenos Aires la primera novela del autor nacional, Alberto Fuguet, titulada Mala Onda, texto que se convirtió en un éxito entre los lectores, y que hoy vuelve en su edición de aniversario.

Es por esta celebración que Ciudadano ADN habló con el reconocido novelista, quien entregó detalles de este conocido clásico de los 90’s.

Sobre cómo vivió la publicación de su primera novela, Fuguet declaró que “se abrió pandora, en ese sentido me definió como escritor, había futuro, tenía ya una pequeña obra. Es loco ser tan joven y tener mundo.”

Aún así el escritor asumió que en un inicio no le dio tanto crédito a la obra como debía: “Me dediqué a destrozarlo, pero ahora me doy cuenta que vales la pena”.

En cuanto al proceso de creación para Mala Onda y en comparación a cómo lo hace en la actualidad, Fuguet comentó que “siempre me encierro, siempre trato de hacer cosas raras, como irme al extranjero o al sur o la playa, pero no de esa manera tan demente y tan delirante, no hace falta. En ese momento no tenia conocimiento de como empezar una novela, nadie escribía novela, era más bien el reinado del cuento y del periodismo”.

Asimismo, el novelista se refirió sobre porque decidió aquel contexto político en el cual se desarrolla Mala Onda, es decir, durante el plebiscito de 1980. “Sentía que nadie hablaba del plebiscito del 80, yo no leí todos los diarios de ese entonces, pero sentía que nadie discutía la Constitución”, sostuvo.

“Yo quería hacer un libro de la gente que lo estaba pasando bien en la dictadura, que a lo mejor podían tener un hijo que no estaba de acuerdo, pero que me parecía fome escribir solo sobre una familia de oposición. Me parecía que interesante develar a la gente que estaba gozando y que algún día, ocho años después iba a ver cómo este modelo se iba a acabar”, agregó Fuguet.

“La voz de mi enemigo muchas veces termina siendo poesía”

Alberto Fuguet también recordó cuándo Mala Onda se empinaba en la lista de los libros más vendidos y el cura y crítico Ignacio Valente lo maltrató en El Mercurio: “Grandes serán las tragaderas que necesita un crítico literario, y creo que las mías lo son, pero no llegan a tanto como para terminar esta bazofia”, dijo en ese entonces.

“Me enojé, me dolió, probablemente vomité en el baño, muchas cosas secretas”, reveló Fuguet sobre cómo sobrellevó el momento. Ya con la perspectiva del tiempo, expresó que esto demuestra como ha avanzado el país, ya que “antes necesitábamos alguien que nos guiara, que nos dijera qué leer y qué no”, en cambio ahora existe más libertad.

Aún así, el escritor añadió que fue una buena jugada incluir la critica en su libro, ya que demuestra que todos podemos tener opinión, “uno puede tener una posición cultural distinta, la voz de mi enemigo muchas veces termina siendo poesía”.

En cuanto a su personaje principal, Matías Vicuña, Fuguet detalló cómo sería en la actualidad. “No lo sé, una vez quise saberlo y pensé en escribir un libro, hay dos opciones: se logró liberar de ese mundo, que es que fuera una cárcel pero ahora tendría mas libertad interna, o lo otro se parapetó en un mundo de los cuatro colegios”.

“Me gustaría pensar que es lo primero, pero no me consta, porque es difícil que la gente cambie, es más Chile se demoró 30 años en pensar distinto, me declaro incompetente con el futuro de Matías Vicuña” agregó el novelista, sin antes añadir que “Yo creo que esta en Chicureo.”

Despachos del fin del mundo

En cuanto a su publicación sobre el estallido social, Despachos del fin del mundo, el autor comentó que “se va entender en 30 años más“. A esto agregó que el momento que vive el país, “es un buen momento para estar vivo como escritor, se está cayendo un mundo, se esta dudando, incluso certezas del 2019, ya no son tales, han ocurrido muchas cosas en todo ámbito y todo en Chile”.

De igual forma Alberto Fuguet hablo sobre sus texto y su participación dentro de los currículos obligatorios de lectura en los colegios. “Mala Onda era el libro que yo quería leer en el colegio, por lo tanto hay un sentido como de lo logré. Después aparecen otros temores, lo va hacer lectura obligatoria, alguien va repetir un año un curso, por culpa por un tres en la prueba de mala onda”.

“Por suerte hay profesores que ocupan el libro para hablar, discutir de como era el pasado y como es el presente”, agregó el escritor.

“Un nuevo estilo de baile”

En cuanto a su rol dentro del cine, Fuguet manifestó que no puede hablar al respecto, pero que va bien. De todos modos, el escritor detalló el lanzamiento de un documental que lleva por nombre “Un nuevo estilo de baile”, el que está basado en un libro que se está proceso de término, de Cristián Opazo, el cual investiga el movimiento New Wave en Chile y que espera su estreno para fin de mes.

Respecto al termino del “fuguetiano”, el autor manifestó que mientras se use el término de buena fe, que el apellido se transforme en adjetivo “es lograr lo que todo artista quiere”.

En cuanto a los detalles de que es ser fuguetiano, el novelista especificó que: “Tiene que ver con la prosa, la mirada, en quien fijarse, en gente que no se fija otros autores, como un adolescente de 17 años de las tres comunas, en vez de una militante que luchaba contra Pinochet“, entre otros detalles.