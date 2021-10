Nobel de Literatura 2021 fue para novelista cuya obra está centrada en “la perturbación del refugiado”

Durante la mañana de este jueves 7 de octubre la Academia Sueca dio a conocer que el novelista Abdulrarak Gurnah es el ganador del Nobel de Literatura 2021.

El Nobel le fue otorgado “por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes“.

El escritor Abdulrarak Gurnah nació en 1948 (actualmente tiene 73 años) y creció en la isla de Zanzíbar en el Océano Índico, pero llegó a Inglaterra como refugiado a fines de la década de 1960. Ha publicado diez novelas y varios cuentos. El tema de la perturbación del refugiado recorre todo su trabajo

La obra más conocida del ganador del Nobel de Literatura 2021, Abdulrarak Gurnah, es Paradise (1994), que estuvo seleccionada para varios premios, seguida por By the sea (2001) y Desertion (2005).

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

