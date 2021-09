“Es una mala noticia para el país”: Académica se refirió al rechazo por parte de la Cámara a la obligatoriedad del Kínder

En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Paloma Miranda, jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Usach, sobre la obligatoriedad del Kínder.

El pasado martes, la Cámara Baja de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que proponía el Kinder obligatorio. Esto a pesar de las observaciones que realizó el Presidente Sebastián Piñera sobre la iniciativa.

Cabe mencionar que, en su momento, se expuso que en Chile existen barreras de entradas a la educación básica, perjudicando a sectores más vulnerables y rurales.

Miranda reconoció que el rechazo del Kínder obligatorio es una mala noticia para el país. “Probablemente, una opción como esta perjudique aún más a los grupos más desfavorecidos”.

“Cuando la educación se vuelve obligatoria, tiene una ventaja. Ésta genera obligatoriedad al Estado, no solo a las familias”, aseguró la académica.

Y agregó que “el Estado tiene que volverse garante de las oportunidades para que los niños y las niñas accedan ese nivel educativo”, sostuvo.

Debido a lo segregado que se es el sistema preescolar en nuestro país, tanto por un tema territorial como económico, este aspecto de garantía era clave para una mejora.

Hoy en día existe “un problema serio de oferta educativa en territorios rurales, porque el Estado no es garante y no pone estos espacios educativos públicos”.

La importancia de realizar el Kínder

Cabe mencionar que últimamente los números de deserción escolar han sido altos, un punto que ocasionó esto en los últimos años fue la pandemia. Sin embargo, los factores territoriales y espaciales también juegan un rol en esta materia.

Asimismo, Paloma Miranda señaló que esto pasa por un tema de cultura. “Nuestro país todavía no considera a la educación prebásica como un elemento indispensable en el desarrollo integral de la infancia”.

Según explicó la jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Usach, la realización del Kínder es muy importante. “Eso se ha demostrado en la investigación internacional hace muchos años atrás”.

En la misma línea, “la educación prebásica permite que los niños y las niñas tengan oportunidades de desarrollo integral. No estamos pensando solo en desarrollo cognitivo, estamos pensando también en desarrollo motriz y social”.

Si bien se ha demostrado que los niños que cursaron la educación preescolar desarrollan de mejor manera un aprendizaje cognitivo en la educación básica, no significa que quienes no lo hicieron no alcanzarán los mismo niveles de desarrollo.

A pesar de que el tema toma relevancia a nivel país, el proyecto de obligatoriedad para el Kínder ya no podrá convertirse en ley. Sin embargo el llamado es a tener la conciencia de lo importante que resulta este grado de educación en los más pequeños.