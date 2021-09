Letra y Música: ¿Colombia, la Suecia de América Latina?

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Letra y Música, la columna de Ricardo Martínez en donde, a propósito del duelo futbolero entre Chile y Colombia, el periodista nos trajo una selección de canciones provenientes del país cafetero.

La columna del Ciudadano ADN comenzó con un clásico de Shakira: “Estoy aquí”. Sin embargo, la conversación en el estudio se dirigió al tema “Inevitable” de la misma artista, a propósito de su icónica letra en donde admite no entender nada de fútbol.

“El tema en donde dice que no sabe nada de fútbol, es una broma interna de Shakira porque dice que no sabe las cosas que saben hacer todos los colombianos. Que en el fondo, ‘soy una persona muy promedio y no estoy a la altura de todos los colombianos'”, explicó el columnista de Letra y Música.

La Suecia de América Latina

“Colombia no era un país muy conocido en los 80, cuando comenzó todo el tema del Rock Latino. Allí aparecieron, aparte de grupos mexicanos y argentinos, grupos chilenos y peruanos”, aseguró Ricardo Martínez.

Pese a lo anterior el periodista destacó el impulso que la industria de la música en Colombia ha tenido en los últimos años.

“Colombia estaba fuera del foco y de repente empezó a entrar en el foco en los años 90. Hoy en día, se ha ido convirtiendo en una súper potencia”, señaló.

En esa misma línea el columnista de Letra y Música añadió que “podríamos casi decir que son la Suecia de América Latina”.