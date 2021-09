Apellidos de oro en el Gen Ciudadano: Abarza y Mardones

En el Ciudadano ADN tuvimos un Gen Ciudadano dedicado a los deportistas chilenos que fueron condecorados como medallistas en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Los apellidos que fueron analizados por el columnista Cristián Cofré fueron Abarza y Mardones. Lo anterior, a propósito de Alberto Abarza, quien ganó 3 medallas de oro, y Francisca Mardones, quien también logró ser medallista de oro.

“Saludamos además a Mariana Zúñiga, que fue medallista de plata en tiro con arco, y a Katherinne Wollermann, que fue medallista de bronce en canotaje. Con ellas completamos a los 4 deportistas chilenos con medallas”, comentó el columnista de Gen Ciudadano.

Los apellidos Abarza y Mardones

Cofré comentó que estuvo buscando Abarzas conocidos, pero su revisión no obtuvo tantos resultados. “Solo me encontré con Alberto Abarza, nuestro medallista olímpico”, aseguró.

De manera contraria, en el caso del apellido Mardones, el entrevistado señaló que sí encontró más personas conocidas.

“Está Benny Mardones, hijo de chilenos que vivió en Estados Unidos. Fue famoso en la década de los 80 porque hizo un one hit wonder: ‘Into The Night'”, mencionó Cofré.

Además del fallecido artista, el experto en genealogía expuso el caso del escritor Pedro Mardones Lemebel, y el futbolista Patricio Mardones.

“Los Mardones están más presentes en España, en Chile, en Argentina y en Estados Unidos”, explicó el entrevistado, quien luego mencionó que en territorio nacional, esta familia se encuentra más por toda la zona del Ñuble.

Respecto al caso de los Abarza, “no son tantos”.

“Se encuentran en Empedrados, Villa Alegre, y San Javier. Es decir, en la zona del Maule”, señaló.