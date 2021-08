Hernán Rivera Letelier y el estallido social: “Arturo Prat saltó solo. A esos niños los siguió un país entero”

El destacado novelista Hernán Rivera Letelier ha vuelto a la literatura junto a “El secuestro de la hermana Tegualda”, un libro donde repite los personas de su última trilogía. Un apéndice que, reconoce, hizo porque alguien se lo pidió.

En conversación con Ciudadano ADN, el escritor contó que, mientras estaba sentado en un café del centro de Antofagasta, una señora, que había leído la trilogía, le dijo “¿por qué no hace otra?”

Letelier confesó que, estando en La Habana, comenzó la escritura de su última novela, de 110 páginas, y que trae de vuelta al Tira Gutiérrez.

Rivera Letelier y el Párkinson: “tenía que tomarme como 15 pastillas”

El escritor nacido en Talca, pero criado en las salitreras del norte, vive hace ocho años diagnosticado de Parkinson. Reconoce estar a un 90%, pero agregó “estuve en un 30%. Parece cuento, pero dejé los medicamentos. Tenía que tomarme 15 pastillas y me cansé. No tomé más, y me recuperé“.

La contingencia y tres novelas

Entre el Parkinson, las pastillas y el encierro por la pandemia, el escritor aseguró que redactó tres novelas en un año y medio. “Las tengo en barbecho, hay que pulirlas”, dijo.

Sobre seguir escribiendo, aseguró que “yo digo que no, pero de pronto aparece una historia y tengo que escribirla”. Tal y como pasó con su última novela. “Yo no pensaba escribir más, pero uno propone y la literatura dispone“, contó Rivera Letelier.

Pesimista y Optimista

En diversas entrevistas, Rivera Letelier ha dicho sentirse “entre Tongoy y Los Vilos”, respecto del proceso Constituyente que vive nuestro país.

El escritor ha reiterado sentir pesimismo porque “sé que, de alguna manera, los que mandan, las familias que tienen la plata, las que pagan a los políticos, van a meter la cola en la Constitución“.

Sin embargo, también se siente optimista por lo que está ocurriendo en el país, y va más allá. “Hay que hacerle una estatua a los niños que saltaron el metro (…) no dimensionaron el terremoto que causaron, incluso a cambiar la Constitución”.

El escritor fue más allá, dijo que quería conocer y conversar con alguno de los estudiantes que saltaron los torniquetes en octubre de 2019. “Lo comparo con el salto de Arturo Prat. A él lo siguió un sólo marino, a los niños los siguió un país entero, y eso era casi imposible”.

Rivera Letelier también hizo una solicitud a las autoridades a regresar el Premio Nacional de Literatura a una modalidad anual. “Cada dos años he han muerto varios poetas y escritores que merecían el premio”, recordando a Enrique Lihn y Pedro Lemebel, entre otros.