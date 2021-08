Virgilio Bravo, director de “Primera”, documental sobre el estallido social: “Fue un gran honor poder registrar este proceso histórico”

En el Ciudadano ADN conversamos con parte del equipo detrás de “Primera”, un documental sobre el estallido social: Virgilio Bravo, director de la cinta, y la montajista del material, Elisa Correa.

“Para nosotros fue un gran honor poder registrar este proceso histórico del país y compartirlo ahora, con el apoyo de Elisa, que ayudó a editar esta película en un tiempo récord digno de las olimpiadas”, comenzó diciendo Bravo respecto a su trabajo cinematográfico.

En esa línea Correa añadió que “usamos bastante documento de archivo para dar contexto y visualizar lo que estaba pasando”.

“La película está hecha para los chilenos, pero también está pensada mundialmente, para que la gente entienda lo que está pasando en Chile y en otros países de Latinoamérica”, aseguró la montajista de “Primera”, documental sobre el estallido social que estará disponible entre el 15 y 22 de agosto en Sanfic.

El origen de “Primera”

De acuerdo a lo narrado por Virgilio Bravo, quien es chileno pero fue criado en Estados Unidos, su idea de documentar el estallido social chileno surgió luego de ver que se estaba hablando sobre la situación en el New York Times.

“Estaba trabajando como periodista en New York y veo que Chile aparece en la tapa del New York Times. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo importante, así que me dediqué a llegar a Chile para realizar un registro de todo lo que estaba pasando”, explicó.

Su compañera de trabajo complementó los dichos de Bravo, y explicó que “en la película van a ver el hecho de cómo se ven las distintas voces de los periodistas y otras personas sobre cómo ven Chile ahora en la modernidad”.

“En el extranjero tenían toda la idea de que Chile estaba muy bien y todo lo que pasó con el estallido social muestra todas las capas de problemas que hay en Chile”, aseguró la entrevistada en conversación con Ciudadano ADN.