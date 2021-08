Auditora conoció a “La Pilo” y la ayudó a manejar su cuenta de Instagram

En el Ciudadano ADN conversamos con Caroline Gré, una auditora que escuchó la historia de Ana Serres, “La Pilo”, en el marco de la transmisión especial que realizamos desde la población 6 De Mayo de La Pintana, y que la fue a conocer este domingo, durante la celebración del Día del Niño.

“El día viernes los escuché y me conmovió la historia de esta mujer porque me pasó en mayo que intenté hacer una donación de una caja de mercadería y me costó ‘ene’ encontrar una olla común para entregarla. Entonces dije ‘ahora que encontré a esta mujer y que trabaja con niños, qué rico poder hacer algo por alguien'”, comenzó diciendo la entrevistada en conversación con el espacio radial.

En esa misma línea Caroline Gré añadió que “La Pilo”, “no es alguien que tenga mucho y que quiera dar lo que le sobra, es alguien que tiene muy poco y que quiere quiere ayudar”.

Aprendiendo a usar Instagram

Por otra parte la entrevistada que trabaja gerenta de marketing en una compañía de logística internacional narró que le enseñó a “La Pilo” a tener una mejor manera de su cuenta de Instagram.

“‘La Pilo’ juraba que estaba subiendo constantemente fotos al Instagram, pero en realidad solo las miraba en su celular y no las subía”, explicó.

Así Gré mencionó que “en dos minutos le enseñé cómo hacerlo”.

“Si se meten ahora en su cuenta personal, subió un montón de material del Día del Niño y sus actividades”, añadió.