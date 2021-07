Fundación BAC lanzó canción por los derechos de niños vulnerados

En el Ciudadano ADN conversamos con Constanza Prieto, directora de Fundación BAC, a propósito de la canción “Llama del alma”, la cual se escribió como una manera de fomentar la resiliencia entre niños, niñas, y adolescentes vulnerados.

“Esta canción surge como el resultado de un proceso de dos meses donde se invita a los participantes a hacer ejercicios de improvisación y canto”, comenzó diciendo Prieto, directora de Fundación BAC, quien luego agregó que instancias como esta “ayudan mucho a desahogarse y a botar lo malo”.

“En un principio las letras que iban surgiendo tenían una connotación más negativa, pero como la Fundación BAC busca desarrollar las habilidades socioemocionales. Nos preocupamos de lograr una letra que reflejara la resiliencia y que diera cuenta que una pesadilla la puedes transformar en un sueño y así ver que a lo mejor eso que en el pasado te causó mucho dolor sea una herramienta para hacerte más fuerte”, señaló la entrevistada quien además estuvo acompañada de Kevin Sandoval, uno de los jóvenes que participó cantando en la canción “Llama del alma”.

El joven Kevin Sandoval relató a los entrevistadores que “no soy cantante, de hecho estudio ingeniería en marketing, pero siempre me ha gustado la música y expresarme”.

Así, Sandoval explicó que “Llama del alma”, “nace desde aquellos sentimientos que tenemos guardados dentro de todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Somos súper jóvenes, tenemos entre 19 y 20 años e hicimos esto con el mensaje de esperanza, de ánimo y de que en el fondo cualquiera que tenga estas dificultades pueda superarlas. Esta canción viene a romper con la injusticia social”.

El trabajo de Fundación BAC

Por otra parte, Constanza Prieto explicó en qué consiste el trabajo de su fundación y aseguró que “busca desarrollar habilidades socioemocionales de niñas, niños, y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, a través de las principales artes escénicas, como el baile, la actuación, y el canto”.

“El objetivo de esto es lograr la desestigmatización y la integración social”, aseguró la entrevistada quien mencionó que es abogada especializada en derechos de la infancia y también coreógrafa profesional.

“La verdad me he dedicado más que nada a hacer coreografías y montajes escénicos. Una vez me llamaron para realizar la coreografía de un proyecto hecho por niños infractores de ley y ahí comenzó mi interés”, relató Prieto, quien luego mencionó que ·muchas veces los programas para niños, niñas, y adolescentes vulnerables se enfocan en las habilidades duras, “como hacer un taller de carpintería o sacar la enseñanza media, pero se dejan muy de lado las habilidades blandas”.

“A propósito de esto hicimos muchos voluntariados y hace dos años la Fundación Mustakis logró financiar un proyecto importante y con eso pude constituirme y recién hace unas semanas cumplí un año como constituida. Somos nuevos como institución, pero junto a mi equipo llevamos hartos años de trabajo”, aseguró la entrevistada.

Puedes ver “Llama del alma” a continuación