“El jaguar ahogándose en el oasis”: libro explica por qué se gestó el estallido social en Chile

El abogado José Ignacio Cárdenas escribió El jaguar ahogándose en el oasis, un libro que muestra su perspectiva acerca del estallido social en Chile, ocurrido el 18 de octubre de 2019.

Hace más de un año, el país realizó una gran movilización social, que incluyó también la “marcha más grande de la historia“. En el texto que busca hallar una explicación, su autor comienza con un repaso desde la historia del modelo económico neoliberal propuesto por los “Chicago Boys” en la década del 80, su implementación durante esos años, y la relación que mantuvieron los gobiernos posteriores al año 90 en Chile.

Otros temas claves que se tratan dentro del escrito, son explicados desde su origen. Como por ejemplo, los esfuerzos sesgados por incrementar la infraestructura del sistema educativo por sobre la calidad de este, la privatización de los servicios, las concesionarias y el Crédito con Aval del Estado (CAE), entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Ignacio Cárdenas Gebauer (@jignaciocardenasg)



Al mismo tiempo, Cárdenas explicó el proceso de concentración económica, sosteniendo que es producto de la ejecución de un capitalismo desmedido y doblegado a las leyes del mercado, y la poca intervención del Estado para exigir mayor equidad social, lo que con el tiempo se tradujo en privatización de empresas y extranjerización de los recursos naturales

“Este es un Chile nuevo, uno que se dio cuenta de las desigualdades sociales, y que busca poder nivelar las bases desde un punto de vista social y económico. El libro tiene como fin precisamente explicar cómo se ha ido generando esta bola de nieve de descontento, que es culpa de un sistema completo, y no de un gobierno en particular. Acá todos los actores políticos y económicos, son en parte culpables de no generar cambios anticipándose a la explosión social del año 2019”, dijo el autor de El jaguar ahogándose en el oasis.

Y agregó que “quise tratar de explicar en detalle qué pasó, por qué Chile pasó de ser un niño modelo de Latinoamérica a una crisis social que, buena parte de nuestra clase política, no logró anticipar”.

El texto de 207 páginas es de la editorial Zuramérica, y está a la venta en la web de Zuramérica, en Librería Bros, Librería Qué Leo y Amazon.