Premio Emprende STEM 2021: La historia de Catalina Garrido y Liva Company

En el Ciudadano ADN conversamos con Catalina Garrido, ganadora del Premio Emprende STEM 2021, iniciativa que reconoce a emprendedoras que generan algún impacto, por Liva Company, la primera empresa en Chile en desarrollar tecnologías para procesos de producción y escalamiento de microorganismos.

“Es un reconocimiento personal, pero también para todo el equipo y para muchas mujeres”, comenzó diciendo Catalina Garrido, ganadora del Premio Emprende STEM 2021.

¿Cuál es el origen de la mujer detrás de Liva Company, el primer emprendimiento que está basado en el desarrollo de microorganismos? “Nací en Santiago y creo que me interesé en este mundo porque mi padre y mi madre son biólogos de profesión. Mi mamá es profesora de colegio y mi papá de universidad”, relató la ganadora del Premio Emprende STEM, quien además planteó que “siempre estuve ligada a la temática científica”.

“Cuando busqué qué estudiar, la biotecnología fue lo que más me atrajo, pues podía satisfacer esa personalidad mía de querer entender cómo funcionaban las cosas”, agregó Garrido, quien luego añadió que Liva Company nació producto de su cesantía.

“Cuando salí a trabajar y no encontré pega, bueno estuve dos meses buscando, decidí emprender. Empecé con un proyecto de mi tesis que consistía en un biorreactor que me servía para crear organismos. Es un tanque hermético cerrado, que cuenta con un control de parámetros como ‘temperatura’, por ejemplo, que son cosas necesarias para hacer crecer un microorganismo, que en mi caso era un probiótico, y eso me funcionó bien. Cuando no encontraba pega se me ocurrió mejorar el diseño y ofrecerlo al mercado para venderlo. Así fue que me acerqué al rubro de las cervezas artesanales, en donde me dijeron ‘si nos vendes la levadura, eso es un negocio para nosotros’. Luego de eso postulé a Startup Chile y empezamos a tener nuestros primeros fondos de financiamiento con los que creamos más biorreactores”, explicó Catalina Garrido, ganadora del Premio Emprende STEM 2021, quien además trabaja en Liva Company junto a su hermana.

“En el camino quedé embarazada, fui mamá, y después mi hermana, que solía trabajar en empresas como CCU y Coca Cola, también quedó desempleada. Así fue cómo decidimos ser socias y ampliamos nuestra visión de negocio, ya que constituimos Liva Company, que ofrece microorganismos para distintos rubros y además otros productos terminados”, señaló Garrido en el Ciudadano ADN.

Además de Liva Company, la ganadora del Premio Emprende STEM 2021 mencionó que su empresa incluso cuenta con una marca propia: Nup!

“A partir de la pandemia nos replanteamos qué queríamos hacer, porque el negocio estaba difícil. Ahí decidimos sacar productos terminados, que son suplementos premium con alta concentración de probióticos”, mencionó Catalina Garrido en el Ciudadano ADN.